林鄭宣布不連任特首 家人認為是時候回家

香港特區行政長官林鄭月娥宣布不連任,說去年已向中央表達意願,家人是唯一考慮,「是時候回家」,希望有志參選的人完成她未做完的工作。

林鄭月娥︰「本人將不會參與第六屆行政長官選舉,我將在今年6月30日完成行政長官五年任期,正式結束長達42年政府服務生涯。」

連任的問題,一日前說未是適當時候公布,但原來一年前已經有答案,林鄭月娥︰「2021年3月出席兩會期間,我直接親身向中央表達這個意願,背後考慮的只有一個,就是家庭,我都跟大家說過,我的家人是最優先要考慮的,他們都認為我是時候要回家。中央表示理解、尊重,其他我跟中央的溝通,恕我不能在此分享。」

剩下不足三個月任期,林鄭月娥說繼續領導團隊,籌備特首選舉、回歸25周年慶祝活動,以及穩控疫情:「無論是抗疫、我希望是最後階段,或者我本人的最後階段,都不會因為今日的公布而影響到抗疫的努力。」

任內提出的明日大嶼、北部都會區、政府架構重組都未完成,林鄭月娥相信下屆政府會延續下去︰「我不會評論誰有志參選……希望下屆政府都按著本屆政府已開展的工作繼續努力,解決香港各方面的問題,尤其是相比本屆政府,下屆政府已經有穩妥的政治環境。我認為每屆行政長官最重要的特質,是履行雙負責制,既向香港特別行政區負責,亦向中華人民共和國政府負責,亦要把持好一國兩制、港人治港、高度自治的特質。」

她逐一感謝中央、駐港機構、內地省市領導、特區政府官員、行政會議、立法會、公務員等的支持,唯獨沒提及歷任特首都有感謝的香港人。

