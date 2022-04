俄軍撤離布恰後現數百具平民屍體 疑被槍決

【有線新聞】

烏克蘭政府指,一個曾被俄軍佔領的城鎮發現數百具平民屍體,部分懷疑被槍決,多國要求調查是否涉及戰爭罪行,俄羅斯否認指控。

俄軍陸續撤離北部,烏克蘭全面收復首都基輔後,在基輔西北面的布恰屍橫遍野,教堂外有多個臨時墳墓,亦有多個亂葬崗。

有衛星圖片顯示,這間教堂外面的大坑長約13米。報道指有屍體雙手被綁,近距離被槍決,施以酷刑。

烏克蘭檢察官指,已在基輔附近發現超過400具屍體,會作為調查俄羅斯可能犯下戰爭罪行的一部分。

至於另一個基輔以西城鎮,鎮長一家三口亦遭到殺害,棄屍泥坑,他們遭行刑式處決,據報他們一家上月23日被俄軍綁架。

總統澤連斯基批評,俄軍是殺人兇手、劊子手,呼籲俄方立即停止殺害烏克蘭人民。

烏克蘭外長庫列巴形容,「布恰大屠殺」是俄軍蓄意所為,批評俄羅斯殘忍程度比極端組織伊斯蘭國還要凶殘。

俄羅斯否認殺害平民,形容是西方媒體塑造的表演,批評烏克蘭又再次挑釁。

國際社會譴責,呼籲對莫斯科實施更嚴厲的制裁,德國表示歐盟必須討論禁運俄羅斯石油,英國表示俄羅斯任何虛假訊息都不能掩蓋真相,歐盟和聯合國等都要求立即展開調查。

