中國外交部指無刻意規避歐美對俄制裁

【有線新聞】

中歐峰會後,中國外交部表明無刻意規避歐美對俄羅斯的制裁,強調正常貿易不應受影響,又指解決俄烏戰事的關鍵在於歐美,不應高估中國的參與。

中國與歐盟時隔近兩年再次舉行峰會,雙方領導人在周五晚視像會面中俄烏戰事是焦點之一。

中國外交部翌日舉行吹風會,歐洲司司長王魯彤表明,中國無刻意規避對俄制裁。

他表明︰「我們完全無刻意規避歐美對俄羅斯實施的制裁,中國並非烏克蘭危機的持分者,我不認為與任何國家的正常貿易應受影響。」他重申反對任何單方面制裁,指制裁可能波及全球觸發貨幣、貿易、金融戰,危及供應鏈以至經濟秩序。

歐方稱在會上表明,即使中國不支持對俄制裁亦不應干預,否則會重挫中國在國際間的聲譽。而中國國家主席習近平則稱,期望歐洲能建立自主的對華認知和政策。

王魯彤又透露,當局正討論中國和烏克蘭領導人通電的安排,又稱習近平早前與俄羅斯總統普京通電後,俄烏就展開了第一輪和談。

但他強調,烏克蘭局勢是地區事務,不應高估中方在事件上的角色。

王魯彤說:「不是我們去跟俄羅斯說『你得停止這場戰爭』,俄方就會停戰。事情並非如此運作。問題關鍵不在中國手中,而是在於華府和歐盟,也可能在於莫斯科。」

他又提出建議,指美國總統拜登可以致電普京承諾北約不進一步擴張,保證烏克蘭中立地位,不向當地派駐戰略武器可能就能解決問題,形容華府若有心推動停火並非難事,不點名提到拜登早前稱普京不應繼續掌權的言論,質疑美國目的是削弱俄羅斯國力。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。