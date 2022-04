報告指聖荷西在解決無家可歸問題取得顯著進展

【KTSF 萬若全報導】

根據聖荷西市府住房部門的報告,聖荷西在終結無家可歸的計劃方面取得了顯著進展。

報告指,在上一財政年度,聖荷西為1,755名無家可歸者提供了緊急避難所,向8,535人提供臨時住所,和向2,926人提供永久住所,並為兩萬人提供近30%的支持性住房。

聖荷西還向1萬5千戶家庭發放了3,600萬美元的租金減免,在擴大無家可歸預防系統,及其他早期干預措施服務達到近63%。

另外三個新的臨時住房開放,增加了326個床位,這使聖荷西將臨時住房和住房容量翻倍的目標有18%,聖荷西還實現每年無家可歸人數減少30%。

官員表示,成功的部份原因是來自州和聯邦項目的單一次4,200萬的資助。

住房部門官員表示,儘管在減少無家可歸人數取得一些成果,但現在的挑戰是,如果沒有這些公共資金,都不知道如何能繼續做這項工作。

除了替無家可歸人士尋找住房,聖荷西市府也撥款120萬,在市中心成立危機小組,該小組將對無住屋者提供心理健康危機輔導服務。

