【有線新聞】

世衛更新應對疫情計劃,預測疫情在來年的發展。

世衛指,最有可能情況是病毒繼續變異,但病情嚴重程度逐漸降低,因為接種疫苗或曾感染而增加免疫力,不過仍有需要為高危人士打加強劑,病毒有可能如流行性感冒般,只是季節性出現。

另外預測的兩種情況,最好的一種是未來出現不強的變種變毒,不需要打加強劑或研發新疫苗,而最壞情況則出現高傳染力和致命的新變種病毒,疫苗變得無效、需要再研發,並廣泛為高危人士打加強劑。

世衛呼籲各國繼續監測並追蹤病毒演變,並且會推廣全球七成人口接種疫苗的目標。

