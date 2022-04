【KTSF】

根據聯邦衛生官員宣布,50歲以上人士有資格接種第二劑新冠疫苗加強針,灣區哪裡可以打第二劑加強針呢?

Santa Clara縣Contra Costa縣內的Walgreens、Rite Aid、CVS藥房,開始提供第二劑加強針,民眾可以網上預約,或是直接走進店內詢問。

除了藥房,Santa Clara縣衛生單位提供五個地點打第二劑加強針,居民可以上網Ssccfreevax.com,查看注射地點及預約。

Contra Costa縣所屬的疫苗診所開始接受第二劑加強針。

San Mateo縣則表示,要等到加州的MyTurn預約系統設立之後,才會接受預約。

