烏克蘭家庭在夏威夷度假 戰爭爆發後無法回國

【KTSF 張擎鳳報導】

俄烏戰爭爆發時一個烏克蘭家庭正在夏威夷度假,現在一個多月後,他們仍被困在夏威夷。

這個在夏威夷渡假的烏克蘭家庭,獲得當地的獨木舟划槳社區的支持,為他們提供住宿地點,並在網上籌集資金幫助他們安頓下來,他們不知道是否還能夠返回烏克蘭。

烏克蘭遊客Vasyl Prishchak說:「這個假期改變了我們的生活,我們在2月16來到夏威夷,計劃留到3月7號,而戰爭就在2月24日開始。」

Vasyl同Marina Prishchak,以及三個女兒,於2月中旬抵達夏威夷渡假,一個星期後俄軍入侵烏克蘭。

Vasyl說:「我們不知道房子是否被毀了,生意也都沒了,我們不知如何返烏,不知會做甚麼。」

當俄羅斯入侵時,成千上萬的烏克蘭人在海外,聯合國表示,自戰爭爆發以來,已有超過380萬人逃離烏克蘭,這是二戰以來歐洲最大的人員流動。

16歲的Mariia說:「我每天都希望一切在明天都會結束,但事情不應如此,這很糟糕,我很困惑,我什麼也做不了,除了想烏克蘭的現況

國土安全部估計有7.5萬名烏克蘭人有資格申請臨時庇護,可以在美國停留18個月。

Mariia說:「我覺得在那裡與親友同在,我對其經歷身同感受。」

雖然Prishchak一家希望最終可以返回家園,目前他們通過一個計劃,正在申請居留權,該計劃於1990年建立,旨在讓人因本國的內亂或自然災害而留在美國。

