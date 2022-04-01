烏克蘭家庭在夏威夷度假 戰爭爆發後無法回國

April 1, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

俄烏戰爭爆發時一個烏克蘭家庭正在夏威夷度假，現在一個多月後，他們仍被困在夏威夷。

這個在夏威夷渡假的烏克蘭家庭，獲得當地的獨木舟划槳社區的支持，為他們提供住宿地點，並在網上籌集資金幫助他們安頓下來，他們不知道是否還能夠返回烏克蘭。

烏克蘭遊客Vasyl Prishchak說：「這個假期改變了我們的生活，我們在2月16來到夏威夷，計劃留到3月7號，而戰爭就在2月24日開始。」

Vasyl同Marina Prishchak，以及三個女兒，於2月中旬抵達夏威夷渡假，一個星期後俄軍入侵烏克蘭。

Vasyl說：「我們不知道房子是否被毀了，生意也都沒了，我們不知如何返烏，不知會做甚麼。」

當俄羅斯入侵時，成千上萬的烏克蘭人在海外，聯合國表示，自戰爭爆發以來，已有超過380萬人逃離烏克蘭，這是二戰以來歐洲最大的人員流動。

16歲的Mariia說：「我每天都希望一切在明天都會結束，但事情不應如此，這很糟糕，我很困惑，我什麼也做不了，除了想烏克蘭的現況

國土安全部估計有7.5萬名烏克蘭人有資格申請臨時庇護，可以在美國停留18個月。

Mariia說：「我覺得在那裡與親友同在，我對其經歷身同感受。」

雖然Prishchak一家希望最終可以返回家園，目前他們通過一個計劃，正在申請居留權，該計劃於1990年建立，旨在讓人因本國的內亂或自然災害而留在美國。

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