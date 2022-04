烏克蘭馬里烏波爾劇院生還者講述逃出生天經歷

【KTSF 張麗月報導】

烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾已經變成廢墟,市內一個劇院曾經是烏克蘭當地人的避難所,有逃出生天的難民表示,慶幸能夠及時逃離災場。

在俄烏戰事之前,烏克蘭南部港口城市馬里烏克蘭這個劇院,曾經一度是該市文化和建築藝術的象徵,但經過戰火洗禮之後,劇院已經變成廢墟。

烏克蘭指,就算劇院外面的地面寫著「兒童」的字樣,俄軍也照樣無差別轟炸,但俄軍就反駁說,這個劇院被烏軍用來做擋箭牌。

這個女子連同家人和寵物,在炮火期間慶幸可以及時逃離到較為安全的地方,不過她的媽媽和妹妹就受傷。

她回憶起逃難時,只顧拚命地走離開現場。

她說她們花了9天時間,包括通過俄軍的檢查站,才去到烏軍控制的安全領土。

她對於自己可以無事,身體毫無殘缺而得以生還,感到非常幸運,相對其他留下的人就面對缺水缺糧,又沒有藥物的困境。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。