舊金山需重劃選區 亞太議會憂分化亞裔等社區聲音（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市參議會選區需按2020年人口普查結果重新劃分選區，而社區組織亞太議會對此有意見。

亞太議會週四下午向媒體指出，舊金山重劃選區，會令亞裔和太平洋島民社區的聲音被忽視和被分化。

亞太議會呼籲重劃選區的工作組，著手解決語言和文化問題，和融入更多社區人士的聲音。

目前最具挑戰是包含Soma區、Mission bay、田德隆Tenderloin和金銀島Treasure Island的第6選區，鑑於第6選區是全市過去10年人口增長最快的社區，選區如果必須縮小，無疑對任何從第6選區分離出來，納入其他選區的社區，都會有深遠影響。

亞太議會共同主席溫靜婷就表示，希望低收入和需要幫助的社區可以集合一起，從而壯大聲音，所以亞太議會不希望第6選區的田德隆和菲律賓裔社區分開。

溫靜婷說：「那如果分開了，就會將他們的力量減弱，同時他們的社區，尤其是第6區，會多了一些不是低收入的家庭，未必了解他們需要，未必真正服務到他們。」

溫靜婷也表示，希望當局可以繼續聆聽更多的民意後，再作最後的決定。

溫靜婷說：「作為一個華裔在舊金山應該如何劃，我想不是只看一個區，是看整個城市的影響，在每個不同的區，當你劃一個區，就會影響到另外的區，如何影響文化區域，如何影響弱勢社群、族裔社區，這些也需要考慮得到。」

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