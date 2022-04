舊金山需重劃選區 亞太議會憂分化亞裔等社區聲音（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市參議會選區需按2020年人口普查結果重新劃分選區,而社區組織亞太議會對此有意見。

亞太議會週四下午向媒體指出,舊金山重劃選區,會令亞裔和太平洋島民社區的聲音被忽視和被分化。

亞太議會呼籲重劃選區的工作組,著手解決語言和文化問題,和融入更多社區人士的聲音。

目前最具挑戰是包含Soma區、Mission bay、田德隆Tenderloin和金銀島Treasure Island的第6選區,鑑於第6選區是全市過去10年人口增長最快的社區,選區如果必須縮小,無疑對任何從第6選區分離出來,納入其他選區的社區,都會有深遠影響。

亞太議會共同主席溫靜婷就表示,希望低收入和需要幫助的社區可以集合一起,從而壯大聲音,所以亞太議會不希望第6選區的田德隆和菲律賓裔社區分開。

溫靜婷說:「那如果分開了,就會將他們的力量減弱,同時他們的社區,尤其是第6區,會多了一些不是低收入的家庭,未必了解他們需要,未必真正服務到他們。」

溫靜婷也表示,希望當局可以繼續聆聽更多的民意後,再作最後的決定。

溫靜婷說:「作為一個華裔在舊金山應該如何劃,我想不是只看一個區,是看整個城市的影響,在每個不同的區,當你劃一個區,就會影響到另外的區,如何影響文化區域,如何影響弱勢社群、族裔社區,這些也需要考慮得到。」

