由商業組織「灣區協會」做的最新調查顯示,灣區居民最關心的議題分別是無家可歸、住屋成本貴和罪案,在罪案方面,最擔心的是個人安全問題,汽車及入屋爆竊等,就是因為擔心治安不好,有接近五成受訪者甚至想搬離灣區。

調查訪問了一千名灣區居民,認為灣區安全的不足五成人,就是因為擔心個人安全,當中有六成半人避免去大城市的市中心,三成半人避免乘搭公共交通工具,接近一半受訪者更想搬離灣區。

在罪案方面,有超過九成人擔心入屋和汽車爆竊,超過八成半人擔心暴力罪案,以及超過八成人擔心公共毒品問題。

