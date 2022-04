情報指俄軍撤出切爾諾貝爾 士兵疑現輻射症狀

【有線新聞】

美國情報指,俄軍開始撤出烏克蘭切爾諾貝爾核電廠地區。據報有士兵進入隔離禁區後,受輻射影響要送院。至於南部戰況仍然激烈,烏克蘭正運送人道物資到被俄軍圍困的馬里烏波爾。

馬里烏波爾頑抗俄軍個多月,市內處處可見轟炸破壞的痕跡。至今尚有十多萬人被困在這個電力中斷、物資見底的港口重鎮,當局正運送人道物資到當地,並繼續安排撤走平民。紅十字會呼籲俄方確保人道走廊安全。

而在俄羅斯承諾減少軍事行動的北部戰場,切爾尼戈夫仍受猛烈轟炸。烏克蘭總統澤連斯基則指,烏軍正準備迎戰攻打首都基輔受挫後,轉戰東南部的俄軍。

至於被進佔的切爾諾貝爾核電廠遺址,美國情報指俄軍正撤出。切爾諾貝爾隔離區管理人員指,俄軍在輻射污染嚴重的禁區「紅色森林」挖掘戰壕。工作人員聲稱有士兵出現急性輻射綜合症,由多架醫用巴士接載到白俄羅斯的放射治療中心。外電引述管理人員形容,士兵無穿保護裝備就走入紅色森林,形同自殺。

俄羅斯發放片段,指由烏克蘭回國的傘兵獲頒勳章。總統普京這日下令,今年度春季徵召逾13萬士兵。防長紹伊古強調,這些新兵不會被派到戰場。俄羅斯月初承認有徵兵被派到烏克蘭戰場,但強調普京不允許這樣做。

