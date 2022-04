【KTSF】

國務卿布林肯表示,從4月開始,美國護照上除了男性女性之外,還會有第三個性別選項—X性別。

國務院官網說從4月11日開始,美國公民可以在護照上選擇男性標記M、女性標記F,或未指定性別認同的X標記。

民眾選擇的性別,也不再需要與出生證明。

以前的護照或州身份證、醫療文件等證明文件上的性別相匹配,換言之出生時是男是女,都可以選擇性別是X。

預計政府其後將與航空公司、運輸安全管理局和國土安全部合作,在他們的系統中添加「X」性別標記。

國務院在去年6月宣布更新程序,允許申請人為護照自行選擇性別標記,而在去年10月,國務院簽發了第一本帶有「X」性別標記的美國護照。

