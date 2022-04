【KTSF】

中半島Palo Alto市府正考慮一項提案,於11月的投票中讓市民選擇是否開始向Palo Alto的公司徵收企業稅。

Palo Alto有不少市值過億的公司,市府希望向它們徵收企業稅,減輕這些大企業對市內房屋及交通帶來的影響。

一項報告指出,有不少Palo Alto市民都認為是時候向企業收稅,根據提案,企業稅會向佔地多於5千平方呎的公司,徵收每呎5美分、一毫子或者是兩毫子。

而規模較小的公司或非牟利機構,就只需付每年付一次的50元年費。

有報告指出,每呎兩毫子的企業稅,將會為市府帶來約4300萬的收益。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。