消費者告大型石油公司削汽油產量哄抬價格

24名消費者在舊金山(三藩市)聯邦法院提出集體訴訟,指控兩年前大型石油公司為了提高汽油價格,而削減全球石油產量,訴訟指這個是一個反壟斷陰謀。

今次集體訴訟的被告包括全球最大的石油公司埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corporation)、Chevron Corporation、Phillips 66公司、西方石油公司(Occidental Petroleum),和一些較小型的石油公司。

這項訴訟起源於2020年3月,當時OPEC石油輸出國組織成員國,與世界第三大產油國俄羅斯之間的一項協議即將到期,該協議限制了每個OPEC國家可以生產的石油數量。

原告聲稱在2020年3月的維也納會議上,俄羅斯拒絕續簽生產協議,因為美國石油業界正在擴大產量,並削弱俄羅斯的油價。

沙地阿拉伯是僅次於美國的世界第二大產油國,由於俄羅斯的立場不利於沙地的利益,為報復俄羅斯,沙地公開宣布增產降價,結果令到石油和汽油價格開始急劇下跌。

當時時任總統特朗普大肆宣揚油價下跌,甚至預測一加侖汽油將跌至99美分,其後美國石油協會(API)指需要”平衡石油市場”以穩定國內油價,然後API在同年4月3日與特朗普總統會談,而特朗普在與API以及石油公司協商後,態度發生了巨大變化,他應被告油公司的要求,開始遊說阻止價格戰。

原告聲稱特朗普直接向俄國總統普田,以及沙地王儲穆罕默德斡旋,敦促他們實現和平。

當時沙地和俄羅斯都表示,美國、加拿大和墨西哥必須同意減產,此後不久,特朗普發推文表示,美國的石油產量也將減少,而聯邦能源部長後來估計,美國的產量將每天減少200萬至300萬桶。

在2020年4月9日,OPEC和俄羅斯宣布達成減產協議,結束價格戰,美國石油協會(API)行政總監說,強大的美國外交,有助於穩定世界石油市場。

但提出訴訟的人就指,被告油公司利用時任美國總統做調解人,為了提高汽油價格,而削減全球石油產量,同時又指OPEC與俄國的該項減產協議,導致石油價格從每桶不到20美元,大幅提高到每桶100美元以上,從而令全國的通貨膨脹上升。

目前這項集體訴訟尚未提交答辯。

