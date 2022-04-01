消費者告大型石油公司削汽油產量哄抬價格

【KTSF 尹晉豪報導】

24名消費者在舊金山（三藩市）聯邦法院提出集體訴訟，指控兩年前大型石油公司為了提高汽油價格，而削減全球石油產量，訴訟指這個是一個反壟斷陰謀。

今次集體訴訟的被告包括全球最大的石油公司埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corporation)、Chevron Corporation、Phillips 66公司、西方石油公司(Occidental Petroleum)，和一些較小型的石油公司。

這項訴訟起源於2020年3月，當時OPEC石油輸出國組織成員國，與世界第三大產油國俄羅斯之間的一項協議即將到期，該協議限制了每個OPEC國家可以生產的石油數量。

原告聲稱在2020年3月的維也納會議上，俄羅斯拒絕續簽生產協議，因為美國石油業界正在擴大產量，並削弱俄羅斯的油價。

沙地阿拉伯是僅次於美國的世界第二大產油國，由於俄羅斯的立場不利於沙地的利益，為報復俄羅斯，沙地公開宣布增產降價，結果令到石油和汽油價格開始急劇下跌。

當時時任總統特朗普大肆宣揚油價下跌，甚至預測一加侖汽油將跌至99美分，其後美國石油協會（API）指需要”平衡石油市場”以穩定國內油價，然後API在同年4月3日與特朗普總統會談，而特朗普在與API以及石油公司協商後，態度發生了巨大變化，他應被告油公司的要求，開始遊說阻止價格戰。

原告聲稱特朗普直接向俄國總統普田，以及沙地王儲穆罕默德斡旋，敦促他們實現和平。

當時沙地和俄羅斯都表示，美國、加拿大和墨西哥必須同意減產，此後不久，特朗普發推文表示，美國的石油產量也將減少，而聯邦能源部長後來估計，美國的產量將每天減少200萬至300萬桶。

在2020年4月9日，OPEC和俄羅斯宣布達成減產協議，結束價格戰，美國石油協會（API）行政總監說，強大的美國外交，有助於穩定世界石油市場。

但提出訴訟的人就指，被告油公司利用時任美國總統做調解人，為了提高汽油價格，而削減全球石油產量，同時又指OPEC與俄國的該項減產協議，導致石油價格從每桶不到20美元，大幅提高到每桶100美元以上，從而令全國的通貨膨脹上升。

目前這項集體訴訟尚未提交答辯。

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