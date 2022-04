聯邦政府放寬新型肺炎指引 解除乘坐郵輪警告

【KTSF 李廷英報導】

如果大家計劃今個春季或夏季外出旅遊,聯邦政府最近放寬了有關新型肺炎的指引與限制,包括解除對於乘坐郵輪的警告。

總統拜登說:「新型肺炎不再控制我們的生活。」

聯邦當局放寬防疫衛生措施,當中也涉及一些旅遊指引。

聯邦疾控中心(CDC)說,乘坐郵輪旅遊,不會增加病毒感染的風險,不過呼籲遊客要注意郵輪公司的衛生指引,和要打新型肺炎疫苗。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)剛剛批准讓50歲或以上的人士接種Pfizer和Moderna的第二劑mRNA加強針疫苗,拜登已經注射了第二針加強劑。

CDC強調,大家如果已經打了三針,即是兩劑完整疫苗加一劑加強針,就不需要用第四針來作為接種完整疫苗的證明。

其他關於旅遊的消息,20個州控告拜登政府,要求結束飛機和公共交通工具的口罩令,聯邦政府將原定上月中結束的口罩令延長至4月18號。

另一方面,旅客現在可以上官方的COVID疫情網站http://covid.gov,查詢旅行目的地,或他們居住地的新型肺炎資訊。

此外,專家提醒大家,需要準備好應對Omicron變種的亞型病毒株的傳播。

<Dr.Reiner說:「上星期美國的感染個案持平,但到了下星期談這個話題,就會是關於個案數目增加。」

拜登表示,國會需要撥款,幫助國民繼續抗疫,否則美國會易受下一波疫情的攻擊。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。