聯邦政府放寬新型肺炎指引 解除乘坐郵輪警告

【KTSF 李廷英報導】

如果大家計劃今個春季或夏季外出旅遊，聯邦政府最近放寬了有關新型肺炎的指引與限制，包括解除對於乘坐郵輪的警告。

總統拜登說：「新型肺炎不再控制我們的生活。」

聯邦當局放寬防疫衛生措施，當中也涉及一些旅遊指引。

聯邦疾控中心（CDC）說，乘坐郵輪旅遊，不會增加病毒感染的風險，不過呼籲遊客要注意郵輪公司的衛生指引，和要打新型肺炎疫苗。

聯邦食品及藥物管理局（FDA）剛剛批准讓50歲或以上的人士接種Pfizer和Moderna的第二劑mRNA加強針疫苗，拜登已經注射了第二針加強劑。

CDC強調，大家如果已經打了三針，即是兩劑完整疫苗加一劑加強針，就不需要用第四針來作為接種完整疫苗的證明。

其他關於旅遊的消息，20個州控告拜登政府，要求結束飛機和公共交通工具的口罩令，聯邦政府將原定上月中結束的口罩令延長至4月18號。

另一方面，旅客現在可以上官方的COVID疫情網站http://covid.gov，查詢旅行目的地，或他們居住地的新型肺炎資訊。

此外，專家提醒大家，需要準備好應對Omicron變種的亞型病毒株的傳播。

<Dr.Reiner說：「上星期美國的感染個案持平，但到了下星期談這個話題，就會是關於個案數目增加。」

拜登表示，國會需要撥款，幫助國民繼續抗疫，否則美國會易受下一波疫情的攻擊。

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