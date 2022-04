舊金山Mission Bay新百分百可負擔出租房屋正式啟用（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)Mission Bay區其中一項新的百分百可負擔出租房屋項目,週四舉行正式啟用儀式。

座落在China Basin街的這個百分百可負擔出租房屋項目,以Mercy Housing已故行政主任Sister Lilian Murphy命名,當中有152個一室公寓到五房的單位,出租給收入在舊金山中位收入80%或以下的市民。

市長布里德週四在啟用儀式中,也談到在疫情中看到住屋項目落成的感受。

布里德說:「我在疫情中學會把焦點,放在正面事物有多重要,學會如何能夠團結,一個城市、一個社區,將事物變得更美好。」

這個住屋項目,樓下也有一個托兒中心,給居民提供特價托兒服務,和一個社區藝術活動中心。

這個住屋項目也是舊金山社區投資與基礎設施部,就Mission Bay區重建計劃的一部份,這計劃自2000年在Mission Bay,已經建了超過6千個住屋單位。

