普京威脅停止供氣 規定「不友好國家」以盧布買天然氣

俄羅斯即日起,規定「不友好國家」必須以盧布結算天然氣交易,否則將停止供氣。英法德三國表明拒絕。消息指部分天然氣交易會在今月中之後才結算,相信俄羅斯不會即時停止供氣。

俄羅斯總統普京正式簽署法令,規定本月起,制裁俄羅斯的「不友好國家」,若要購買天然氣,必須在俄羅斯的銀行開設外幣和盧布戶口。以外幣付款後,授權銀行兌換成盧布,即是要以盧布結算相關交易,否則視為違約,不再向相關國家提供天然氣,雙方的合約亦會中止。

普京強調俄羅斯並非做慈善工作,西方國家既然以金融系統作為武器對付俄羅斯,不去履行現行合約,沒理由再用美元或歐元交易。

現時俄羅斯向歐洲輸出能源,每日收入多達五億歐元。單是天然氣輸出便佔歐洲所需四成,歐盟雖然多番制裁俄羅斯,但未有禁制購入俄羅斯能源。分析認為普京這樣做是要保存顏面,在國內維持強硬形象。

英國、法國和德國表明拒絕俄方要求,德國更批評等同勒索。多國指會繼續根據合約,用歐元或美元結算。德國商務部長林德納表明︰「我們確信的是,合約就是合約。合約是以歐元計價,我們會繼續以歐元結算能源入口費用。」

外電引述消息指,俄羅斯四月輸出的天然氣,部分會在今月中至五月才到期結算,換言之未必會即時斷絕天然氣供應。

自俄烏戰事爆發,歐美推出多項制裁,令盧布價格大跌一半。但一個月後,在俄方推出資本限制等措施下,已大致收復失地。

經濟學者分析,以盧布結算天然氣交易支撐盧布匯價,長遠未必可行。因為出口天然氣的俄羅斯國有企業,已把八成外匯收入轉為盧布;歐洲方面亦未必會屈服,相關國家可以向俄羅斯原油產品徵收關稅,或索性禁止入口,俄羅斯即使再賣原油價格亦可能要大減。

