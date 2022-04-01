普京威脅停止供氣 規定「不友好國家」以盧布買天然氣

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俄羅斯即日起，規定「不友好國家」必須以盧布結算天然氣交易，否則將停止供氣。英法德三國表明拒絕。消息指部分天然氣交易會在今月中之後才結算，相信俄羅斯不會即時停止供氣。

俄羅斯總統普京正式簽署法令，規定本月起，制裁俄羅斯的「不友好國家」，若要購買天然氣，必須在俄羅斯的銀行開設外幣和盧布戶口。以外幣付款後，授權銀行兌換成盧布，即是要以盧布結算相關交易，否則視為違約，不再向相關國家提供天然氣，雙方的合約亦會中止。

普京強調俄羅斯並非做慈善工作，西方國家既然以金融系統作為武器對付俄羅斯，不去履行現行合約，沒理由再用美元或歐元交易。

現時俄羅斯向歐洲輸出能源，每日收入多達五億歐元。單是天然氣輸出便佔歐洲所需四成，歐盟雖然多番制裁俄羅斯，但未有禁制購入俄羅斯能源。分析認為普京這樣做是要保存顏面，在國內維持強硬形象。

英國、法國和德國表明拒絕俄方要求，德國更批評等同勒索。多國指會繼續根據合約，用歐元或美元結算。德國商務部長林德納表明︰「我們確信的是，合約就是合約。合約是以歐元計價，我們會繼續以歐元結算能源入口費用。」

外電引述消息指，俄羅斯四月輸出的天然氣，部分會在今月中至五月才到期結算，換言之未必會即時斷絕天然氣供應。

自俄烏戰事爆發，歐美推出多項制裁，令盧布價格大跌一半。但一個月後，在俄方推出資本限制等措施下，已大致收復失地。

經濟學者分析，以盧布結算天然氣交易支撐盧布匯價，長遠未必可行。因為出口天然氣的俄羅斯國有企業，已把八成外匯收入轉為盧布；歐洲方面亦未必會屈服，相關國家可以向俄羅斯原油產品徵收關稅，或索性禁止入口，俄羅斯即使再賣原油價格亦可能要大減。

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