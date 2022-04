美國失業率降至3.6% 工人平均時薪增幅較預期高

【KTSF 張麗月報導】

雖然通脹高企以及面對經濟衰退的擔憂,在3月份,美國增加43.1萬份工作,全國失業率就降至3.6%。

勞工部數據指出,在3月份,非農業職位數目增加43.1萬份,略為少過市場預期,全國失業率就降低至3.6%,工人平均時薪就上升0.4%,與市場預期差不多,但在過去一年,工人的平均時薪就增加5.6%,高過市場預期。

正如在疫情期間一樣,職位增加最多的是在休閒和旅遊相關的行業,總共創造了11.2萬份工作,其次是專業和商業服務,增加了超過十萬份工作,跟著是零售及製造業等也有職位增長。

在第一季度,全美共增加170萬份工作,雖然招聘強勁,但仍然約有500萬個職位空缺。

有經濟專家表示,總括來說,這份就業報告並沒有令人驚喜的地方,只是顯示一個非常健康的勞工市場。

有分析指出,目前市場最大的焦點是通脹問題,漲幅是80年代初以來最快,因而限制了消費開支,而工人的薪金增幅追不上物價的升幅,再加上俄烏戰爭加劇了供應鏈問題。

同時有跡象顯示,加息減慢了熾熱的樓市,為了對抗通脹,聯儲局計劃實施連串加息行動,可能會進一步拖慢經濟增長。

市場預料,今年餘下還有六次議息會議,估計每次都會宣布加息,下次5月初的會議上,有可能宣布加息半厘,預料到了今年底,聯邦短期基金利率將會升至2.5厘。

