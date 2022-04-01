美國失業率降至3.6% 工人平均時薪增幅較預期高

【KTSF 張麗月報導】

雖然通脹高企以及面對經濟衰退的擔憂，在3月份，美國增加43.1萬份工作，全國失業率就降至3.6%。

勞工部數據指出，在3月份，非農業職位數目增加43.1萬份，略為少過市場預期，全國失業率就降低至3.6%，工人平均時薪就上升0.4%，與市場預期差不多，但在過去一年，工人的平均時薪就增加5.6%，高過市場預期。

正如在疫情期間一樣，職位增加最多的是在休閒和旅遊相關的行業，總共創造了11.2萬份工作，其次是專業和商業服務，增加了超過十萬份工作，跟著是零售及製造業等也有職位增長。

在第一季度，全美共增加170萬份工作，雖然招聘強勁，但仍然約有500萬個職位空缺。

有經濟專家表示，總括來說，這份就業報告並沒有令人驚喜的地方，只是顯示一個非常健康的勞工市場。

有分析指出，目前市場最大的焦點是通脹問題，漲幅是80年代初以來最快，因而限制了消費開支，而工人的薪金增幅追不上物價的升幅，再加上俄烏戰爭加劇了供應鏈問題。

同時有跡象顯示，加息減慢了熾熱的樓市，為了對抗通脹，聯儲局計劃實施連串加息行動，可能會進一步拖慢經濟增長。

市場預料，今年餘下還有六次議息會議，估計每次都會宣布加息，下次5月初的會議上，有可能宣布加息半厘，預料到了今年底，聯邦短期基金利率將會升至2.5厘。

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