【KTSF】

東灣Fremont一個49歲男人,涉嫌性騷擾一名未成年少女,他被Alameda縣地檢處起訴3項罪名。

警方2月時接報,Fremont Centerville區一名男子,嘗試接觸一個正從學校回家的未成年少女,男子留了一張字條表示想認識她。

探員之後確認涉案男子是有多項犯罪紀錄、現年49歲的Ruben Ramos,警方指他是高風險的性罪犯。

探員之後於網上扮作一名少女與他聊天,而他期間發出不雅照片,又問及對方的裸照,他更約對方見面企圖發生性行為。

赴約的Ramos於2月24日被警方拘捕,他面臨3項控罪,被還押直至下星期一上庭。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。