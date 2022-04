【KTSF 李廷英報導】

美國目前因感染新型肺炎要住院的人數,下降至大流行疫情以來最低水平。

根據美國衛生及福利部的數據,目前全國約有16,000人因感染新型肺炎而需要住院,而深切治療病房的染疫患者亦正在減少。

1月份Omicron變種病毒激增期間,新型肺炎患者住院人數達到最高峰,雖然現時住院人數下降,但是衛生官員表示,很多醫院表示仍然感到壓力,部份原因是醫護人手短缺。

聯邦疾控中心(CDC)數據指,自2020年8月起,超過450萬人因新型肺炎而住院,當中超過3分1的患者是70歲或以上。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。