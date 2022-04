加州議員及醫界人士提法案 要求大麻商品列出對身體有害警告（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有鑑於大麻越來越趨商品化,吸引更年輕族群,有議員及醫界人士提出法案,要求大麻商品必須列出對身體有害的警告標示。

看到這五顏六色的廣告告示牌,您直覺是在賣甚麼商品?這個年輕女子的廣告告示牌,又是在賣甚麼商品呢?這些告示牌大部份出現在沙加緬度外圍低收入社區,全部都是大麻廣告。

Jim Keddy說:「我們身在一個新紀元,一個大麻商品化新時代,需要對消費者新的保護措施,新的大麻產品含有高劑量四氫大麻酚,我們看到大量的產品吸引小孩跟年輕人,糖果大麻、巧克力大麻、大麻軟糖、大麻汽水等等。」

加州參議員同時也是小兒科醫生的潘君達(Richard Pan),在醫界及青少年組織支持下提出1097法案,對大麻產品作出更嚴格更清晰的健康警告,就像在香菸盒外的斗大警語,「抽菸有害身體」。

潘君達說:「該法案對大麻消費者很重要,讓他們了解濫用大麻產品的風險,這對大麻行業來說,也是一項低成本的重要法案,因為1097有助於轉變非法大麻銷售,並幫助建立安全使用大麻產品的文化。」

與會的醫界人士表示,現在的大麻產品添加了會令人出現幻覺等精神症狀的四氫大麻酚THC,也是對大腦影響最為嚴重的物質,對青少年危害很大,尤其現在大麻產品越來越以青少年為訴求對象,不論是包裝或是口味。

與會的兩名家長講述自己的兒子因為大麻上癮,一個自殺,一個從加州理工學院的資優生淪落為流浪漢,他們呼籲議員對大麻商品提出更嚴格的要求。

家長Babara Ferrara說:「在大學吸大麻一年後,我兒子開始產生嚴重精神病,他變得很神經,腦中有聲音,多次說服他戒大麻失敗後,甚至短暫時間服藥,他還是無法抗拒誘惑,我兒子現在成了流浪漢。」

在大部份的州,大麻合法化主要關注在創造一個合法獲利的機制,但是卻缺乏對大麻對身體危害的把關,有記者問在場人士,是否後悔當初支持大麻合法化的64號提案,與會人士表示,就像是酒精跟抽菸,有人上癮有人不會上癮,最重要的是教育大眾有關大麻的使用。

