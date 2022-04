【KTSF】

Caltrain火車將於下星期一恢復全面服務,整個4月份票價都會減半。

Caltrain 4月所有車票收費都減半,而付年費的Go Pass就不包括在內。

當局表示,隨著灣區從新冠疫情的影響中逐漸恢復,希望可以通過優惠去回報乘客的支持,並鼓勵新乘客乘坐火車。

雖然Caltrain的常規服務將於4月4日恢復,但將5月2日至5月20日會再次縮減列車班次,來完成San Mateo和Burlingame之間的電氣化工程,5月23號恢復正常運行。

