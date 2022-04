加州乾旱問題嚴重 舊金山1月至3月降雨量創新低

【KTSF 毛皓延報導】

加州的乾旱問題漸趨嚴重,舊金山(三藩市)1月至3月的降雨量記錄創新低,現在Sierra-內華達山脈的積雪量,亦錄得70年來其中一次最低。

根據The Mercury News水星報的報導,佔加州三成儲水量的Sierra-內華達山脈,於過去三個月受乾旱及炎熱的天氣影響,週五的積雪量只錄得38%,與去年同日的紀錄比較,當時的積雪量為62%。

1950年起,只有5次的積雪量比週五低,其中每一次加州都正面臨乾旱,例如2015年只錄得5%積雪量。

從水源的角度看,4月1日錄得的積雪量是全年最重要,因為4月1日之後會變得很少下雪,所以市府、農場都要開始計劃夏天剩餘有多少的儲水量。

有科學家指出,12月時很多人以為乾旱終於完結,因為當時的降雪量是破紀錄高,但於舊金山,本年1至3月三個月,合共只錄得1.13吋的降雨,是173年來最低。

加州有58個縣自上年起已經進入乾旱緊急狀態,州長紐森本星期一公佈州內420個最大規模的水務機構,必須將制水措施升至第2級。

