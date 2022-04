【KTSF】

總統拜登週四宣佈動用歷來最大規模的戰略石油儲備,來遏抑高企的油價,白宮將會每天額外釋放多100萬桶戰略儲備石油,為期6個月,即是合共釋放1.8億桶石油,國際油價應聲下跌。

拜登宣布這個消息時,要求石油業增加產油量,同時也批評業內只顧賺錢,只顧投資者和高層行政人員的利潤,他要求業界人士為了國家和世界,即時投資生產石油,在汽油售價飆漲時,為消費者紓解部份困難。

拜登本月初也已宣布釋放3千萬桶戰略石油儲備。

