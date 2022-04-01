舊金山日本城勉強堂開業115年後結業（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在舊金山（三藩市）Japantown日本城的勉強堂，專門製作糯米糍，開業115年後結束營業，週四是它們最後一天做生意，有不少市民捧場，店舖外大排長龍。

勉強堂於1906年由一個日本人開設，專門製作各式的日本饅頭及糯米糍，每一件都是當天新鮮手造，店舖第三代老闆Ricky及Bobby Okamura於1990年接手，他們決定週四之後就退休。

Bobby的太太Terri表示，他們退休是因為想與家人有更多時間相處，退休後想和丈夫搬到菲律賓，因為他們的家人都在那裡。

Terri指出，退休是一件好事，但同時間都感到十分傷心。

Terri說：「這些年我們跟客人打好關係，例如我視一些老人家為家人，所以我真的很傷心，我們會想念他們。」

她表示這些老街坊光顧了幾十年，所以都知道他們喜歡飲的咖啡，又指好高興與他們分享大家的故事，與一起談天的時光，所以她會問客人取得電話號碼，與他們繼續聯絡。

位於舊金山日本城的勉強堂，店舖外面大排長龍，有市民指出，凌晨3點已經出門，早上5點才來到勉強堂。

專程由San Jose過來的Alice表示，她於網上看見很多人討論這間勉強堂，所以決定一定要過來嘗試，她總共等了8個半小時。

Alice說：「我們排隊等到11時半才知道，原來草莓味糯米糍已賣完了，他們後來1時半才造好更多的草莓味糯米糍，所以我們都等了很久。」

之後有店員公佈糯米糍就快售罄，不一定全部排隊的人都會買到，一個7點過來開始排隊，排到去下一條街的Diego就這樣說：「我只是過來體驗一下，我從來都沒有光顧過他們，所以我都很興奮能嘗試他們的糯米糍，然後我的朋友Ryan都想過來，所以我也只是旨在體驗一下。」

糯米糍都售罄後，兩位老闆跟店員到店舖外感謝大家的支持。

Terri說：「很感謝在座各位多年來的支持，而且還時常對我們抱著微笑，因為我是個很難相處的人。」

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