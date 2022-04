舊金山日本城勉強堂開業115年後結業（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在舊金山(三藩市)Japantown日本城的勉強堂,專門製作糯米糍,開業115年後結束營業,週四是它們最後一天做生意,有不少市民捧場,店舖外大排長龍。

勉強堂於1906年由一個日本人開設,專門製作各式的日本饅頭及糯米糍,每一件都是當天新鮮手造,店舖第三代老闆Ricky及Bobby Okamura於1990年接手,他們決定週四之後就退休。

Bobby的太太Terri表示,他們退休是因為想與家人有更多時間相處,退休後想和丈夫搬到菲律賓,因為他們的家人都在那裡。

Terri指出,退休是一件好事,但同時間都感到十分傷心。

Terri說:「這些年我們跟客人打好關係,例如我視一些老人家為家人,所以我真的很傷心,我們會想念他們。」

她表示這些老街坊光顧了幾十年,所以都知道他們喜歡飲的咖啡,又指好高興與他們分享大家的故事,與一起談天的時光,所以她會問客人取得電話號碼,與他們繼續聯絡。

位於舊金山日本城的勉強堂,店舖外面大排長龍,有市民指出,凌晨3點已經出門,早上5點才來到勉強堂。

專程由San Jose過來的Alice表示,她於網上看見很多人討論這間勉強堂,所以決定一定要過來嘗試,她總共等了8個半小時。

Alice說:「我們排隊等到11時半才知道,原來草莓味糯米糍已賣完了,他們後來1時半才造好更多的草莓味糯米糍,所以我們都等了很久。」

之後有店員公佈糯米糍就快售罄,不一定全部排隊的人都會買到,一個7點過來開始排隊,排到去下一條街的Diego就這樣說:「我只是過來體驗一下,我從來都沒有光顧過他們,所以我都很興奮能嘗試他們的糯米糍,然後我的朋友Ryan都想過來,所以我也只是旨在體驗一下。」

糯米糍都售罄後,兩位老闆跟店員到店舖外感謝大家的支持。

Terri說:「很感謝在座各位多年來的支持,而且還時常對我們抱著微笑,因為我是個很難相處的人。」

