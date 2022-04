灣區三大城市租金還未回到疫情前水平（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

全美各地的租金已經開始飆漲,但是灣區三大城市的租金,還沒有回到疫情前的水平。

根據租房網站Zumper經過兩年新冠疫情擾亂租屋市場,聖荷西一房一廳租金從2020年3月至今下降5%,每月2,420元,奧克蘭下降14%,每月2,070元,舊金山下降近17%,每月2,910元。

與此同時,美國其他各地一房一廳租金中間價位上升15%,其中以東南部及西南部上漲最多。

分析灣區三大都會區,房租仍舊無法恢復到疫情前水平,原因包括人員繼續遠距工作、新冠疫情限制藝術娛樂餐館等活動,讓不少人搬離都會區。

一些房東或業務管理人表示,為了吸引租客,已經提供打折。

在柏克萊加大,國際學生人數因新冠疫情下降,對於房租的需求也下降。

Google總部的山景城,也是因為員工遠距上班,附近的公寓有很多空房。

