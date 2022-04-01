灣區三大城市租金還未回到疫情前水平（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

全美各地的租金已經開始飆漲，但是灣區三大城市的租金，還沒有回到疫情前的水平。

根據租房網站Zumper經過兩年新冠疫情擾亂租屋市場，聖荷西一房一廳租金從2020年3月至今下降5%，每月2,420元，奧克蘭下降14%，每月2,070元，舊金山下降近17%，每月2,910元。

與此同時，美國其他各地一房一廳租金中間價位上升15%，其中以東南部及西南部上漲最多。

分析灣區三大都會區，房租仍舊無法恢復到疫情前水平，原因包括人員繼續遠距工作、新冠疫情限制藝術娛樂餐館等活動，讓不少人搬離都會區。

一些房東或業務管理人表示，為了吸引租客，已經提供打折。

在柏克萊加大，國際學生人數因新冠疫情下降，對於房租的需求也下降。

Google總部的山景城，也是因為員工遠距上班，附近的公寓有很多空房。

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