東灣奧克蘭(屋崙)Highland醫院,將會改名紀念已故Alameda縣參事陳煥瑛(Wilma Chan)。

Alameda縣參議會一致通過,將Highland醫院改名為Wilma Chan Highland醫院,紀念去年11月3日放狗時被汽車撞死的前縣參事陳煥瑛。

陳煥瑛曾擔任縣參議會衛生委員會主席,多年從政生涯裡,致力推動公共衛生政策,關注兒童衛生問題,以及讓低收入人士得到醫療保險。

Highland醫院是Alameda縣主要的公立醫院,有200多張病床,設有地區創傷中心,陳煥瑛曾爭取翻新這間歷史悠久的醫院。

