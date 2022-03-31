舊金山華裔漢遭4匪搶劫 法官容許疑犯居家拘留惹受害人不滿（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）一名華裔男子，3月18日下午在Mission Bay區遭到四人搶劫，四名歹徒雖然之後被捕，但是法官允許他們居家拘留，而不是被繼續關押，也引起受害人的不滿。

46歲的鐘詠龍住在舊金山超過20年，3月18日下午4點，在Terry Francois Boulevard的海灣旁邊散步，在靠近Mission Bay Boulevard路段的時候，身邊突然有一輛灰色轎車停在他的旁邊。

鐘詠龍說：「三人從車中出來，我跌倒在地上，他們向我喊叫，要我交出手錶和錢包，其中一人搶了我的手錶，另外一人用槍打我的前額，然後喊出侮辱同志人士的字句，隨後離開。」

鐘詠龍被送到醫院醫治，前額縫了五針。

警方之後靠著受害人提供的線索，在漁人碼頭找到涉案轎車，在一段高速追逐之後，四人棄車而逃，但後來也被逮捕。

警方也指四人涉及當天發生的另外兩宗汽車盜竊案，警方也起獲三枝沒有編號的「鬼槍」，包括兩把手槍和一枝來福槍。

四名男子年齡介於17到19歲，都不是舊金山居民，來自東Palo Alto、Vallejo和列治文市。

鐘詠龍說：「我覺得我失去了安全感，一看到案發現場，我都會心跳加速、感到不安，有車在我身邊放慢車速，或當有人走靠近我的時候，我都會感到緊張。」

鐘詠龍通過線上會議方式，出席兩名成年男子的出庭，雖然檢控官要求繼續關押兩名涉案男子Alex Clarks和Gabriel DeSouza，但是法官表示允許他們居家拘留。

鐘詠龍認為，地檢處有要求關押嫌犯，但是對法官的決定表示失望，也希望當局會加控仇恨罪，而他也會繼續跟進法庭程序。

鐘詠龍說：「我希望市府官員能夠更加認真看待公共治安問題，這些敢下暴力罪行的人能夠被放走，我感到震驚，這不像是將公共安全，或是將是受害人重點處理的做法。」

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