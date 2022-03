舊金山華裔漢遭4匪搶劫 法官容許疑犯居家拘留惹受害人不滿（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)一名華裔男子,3月18日下午在Mission Bay區遭到四人搶劫,四名歹徒雖然之後被捕,但是法官允許他們居家拘留,而不是被繼續關押,也引起受害人的不滿。

46歲的鐘詠龍住在舊金山超過20年,3月18日下午4點,在Terry Francois Boulevard的海灣旁邊散步,在靠近Mission Bay Boulevard路段的時候,身邊突然有一輛灰色轎車停在他的旁邊。

鐘詠龍說:「三人從車中出來,我跌倒在地上,他們向我喊叫,要我交出手錶和錢包,其中一人搶了我的手錶,另外一人用槍打我的前額,然後喊出侮辱同志人士的字句,隨後離開。」

鐘詠龍被送到醫院醫治,前額縫了五針。

警方之後靠著受害人提供的線索,在漁人碼頭找到涉案轎車,在一段高速追逐之後,四人棄車而逃,但後來也被逮捕。

警方也指四人涉及當天發生的另外兩宗汽車盜竊案,警方也起獲三枝沒有編號的「鬼槍」,包括兩把手槍和一枝來福槍。

四名男子年齡介於17到19歲,都不是舊金山居民,來自東Palo Alto、Vallejo和列治文市。

鐘詠龍說:「我覺得我失去了安全感,一看到案發現場,我都會心跳加速、感到不安,有車在我身邊放慢車速,或當有人走靠近我的時候,我都會感到緊張。」

鐘詠龍通過線上會議方式,出席兩名成年男子的出庭,雖然檢控官要求繼續關押兩名涉案男子Alex Clarks和Gabriel DeSouza,但是法官表示允許他們居家拘留。

鐘詠龍認為,地檢處有要求關押嫌犯,但是對法官的決定表示失望,也希望當局會加控仇恨罪,而他也會繼續跟進法庭程序。

鐘詠龍說:「我希望市府官員能夠更加認真看待公共治安問題,這些敢下暴力罪行的人能夠被放走,我感到震驚,這不像是將公共安全,或是將是受害人重點處理的做法。」

