拜登向澤連斯基承諾額外撥款助烏克蘭 俄續炮轟基輔等市

March 31, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(Ukrainian State Emergency Service)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三與烏克蘭總統澤連斯基通電話，拜登承諾將會額外撥款5億元直接援助烏克蘭，另外，俄軍繼續炮轟烏克蘭首都基輔等多個城市。

俄軍部隊繼續炮轟烏克蘭首都基輔外圍，以及北部的城市，俄軍日前聲稱降低軍事行動，美國國防部發言人就指，這個可能是俄軍重新部署軍事策略，準備發動其他攻勢。

另外，克里姆林宮發表聲明說，總統普田週三與法國總統馬克龍通電話一小時，普田重申，俄軍繼續轟炸南部港口城市馬里烏波爾，直至烏軍投降為止。

但法國官員表示，俄軍領袖同意考慮計劃讓當地平民撤離，俄國已經宣布週四停火一天，以便容許當地人撤退到西面城市札波羅利亞，以及希望紅十字會和聯合國難民公署參與這個撤離行動，現時正等候烏克蘭對這項建議的回應。

法國、土耳其、希臘和多個人道組織，已經向普田提出計劃建議，幫助疏散當地的人，先前曾經在馬里烏波爾實施停火，但失敗因為雙方互相指責對方。

烏克蘭指控俄方強行將數以千計的平民疏散到俄羅斯，或俄軍控制的地區，有意將這些人當作人質。

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