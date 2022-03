拜登向澤連斯基承諾額外撥款助烏克蘭 俄續炮轟基輔等市

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三與烏克蘭總統澤連斯基通電話,拜登承諾將會額外撥款5億元直接援助烏克蘭,另外,俄軍繼續炮轟烏克蘭首都基輔等多個城市。

俄軍部隊繼續炮轟烏克蘭首都基輔外圍,以及北部的城市,俄軍日前聲稱降低軍事行動,美國國防部發言人就指,這個可能是俄軍重新部署軍事策略,準備發動其他攻勢。

另外,克里姆林宮發表聲明說,總統普田週三與法國總統馬克龍通電話一小時,普田重申,俄軍繼續轟炸南部港口城市馬里烏波爾,直至烏軍投降為止。

但法國官員表示,俄軍領袖同意考慮計劃讓當地平民撤離,俄國已經宣布週四停火一天,以便容許當地人撤退到西面城市札波羅利亞,以及希望紅十字會和聯合國難民公署參與這個撤離行動,現時正等候烏克蘭對這項建議的回應。

法國、土耳其、希臘和多個人道組織,已經向普田提出計劃建議,幫助疏散當地的人,先前曾經在馬里烏波爾實施停火,但失敗因為雙方互相指責對方。

烏克蘭指控俄方強行將數以千計的平民疏散到俄羅斯,或俄軍控制的地區,有意將這些人當作人質。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。