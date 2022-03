世台聯合基金會已捐八個貨櫃物資到波蘭助烏克蘭難民（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

根據聯合國週三發布的最新數據,因為俄烏戰爭而逃離烏克蘭的難民人數,已經超過四百萬人,在聯合國註冊的非政府組織世台聯合基金會,自戰爭開打之後發起籌款活動,至今已送出八個貨櫃的物資到波蘭,幫助當地的烏克蘭難民,南灣多個非牟利機構也響應世台基金會的號召,至今籌得四萬多美元,將送往波蘭繼續幫助難民。

世台基金會副董事長林貴香說:「我們在十二天裡頭,我們募到四萬五千元。」

在世台基金會副董事長林貴香的號召下,南灣十多個非牟利社區組織,包括展望未來基金會、美國加州排舞協會、亞裔美好社區促進會、愛加倍全人關懷機構等等共同募集到這筆善款,將會送往目前接待最多烏克蘭難民的國家波蘭,由波蘭台商會接收,並處理物資發放。

林貴香說:「尤其是老弱婦孺,我們這個專款專用是買物資給他們,牛奶、尿布、濕手巾等等等等,剛才我們吳醫師也講過,現在好像第八個貨櫃也過去了。」

世台聯合基金會於2009年在紐約成立,2016年取得聯合國經濟及社會理事會的特殊諮詢地位,過去曾多次為國際間重大災難籌款,這次俄烏戰爭開打之後,世台基金會隨即透過遍佈在全球的商會系統,聯繫到歐洲台灣商會,以及烏克蘭台灣商會,最後決定發起籌款,並直接將善款送往波蘭台商會。

世台基金會董事 吳怡明說:「我們世台基金會馬上經過這樣一個系統,確保他們那邊需要的物資是甚麼,然後接著也確保我們的貨櫃到的時候,如何可以用最快的速度送到難民營去。」

台灣僑委會官員表示,台灣很關注烏克蘭情勢,政府陸續募集到1150萬美金援助烏克蘭難民,也感謝民間機構共同響應,幫助更多流離失所的難民。

南灣僑教中心主任莊雅淑說:「我想透過這樣的愛心活動,不只能夠讓烏克蘭的難民收到相關的關懷,同時也展現了台灣在國際上面的支持。」

響應愛心捐款的社團代表,週三也到場表達心意。

世台基金會董事陳陽明的代表林吉川說:「除了捐了錢,也是一種對抵抗侵略、愛好和平的一種支持。」

JT Family Foundation賴淑娜說:「戰爭殘酷、難民的不幸,我們能夠有這個愛心,喚醒大家對這件事情多多的支持。」

愛加倍全人關懷機構藍佳欣說:「流離失所的時候,在人生艱苦的時候,他們能夠因為有我們這些來自世界各地的愛,仍然能保有對人生,還有這個信心、有盼望,還有愛在他們心裡面。」

目前灣區的捐款活動暫告一段落,有興趣響應的人士,可以直接到世台基金會官網線上捐款或郵寄支票,網址是http://www.stufunited.org/donate

