加州撥1.4億為無家可歸者建居所 舊金山奧克蘭受惠（視頻）

加州州長紐森宣佈為全州10個新的Homekey項目提供接近1億4千萬元撥款,為無家可歸者提供居所,其中兩個地點分別位於舊金山(三藩市)和東灣奧克蘭(屋崙)。

州長紐森週三宣佈新的Homekey項目,將為無家可歸的人士提供488個居住單位。

在灣區方面,奧克蘭市將獲得1480萬美元,購買位於MacArthur大道的Piedmont Place旅店,將45個旅店房間改建為居住單位,讓長期無家可歸以及因為健康問題而無法工作的露宿者居住。

該物業佔地17,000平方英尺,改建後有5個單位有廚房,其餘40個單位會有微波爐和雪櫃等設備,附近有雜貨店和醫療中心。

舊金山將獲得748萬元,收購和改建位於Mission區16街的EULA酒店,將提供25個單位。

紐森2020年開始推行Homekey計劃,撥出大筆款項給地方政府購買旅店為無家可歸者提供居所,第一年用了8億多元,建造了約6千個單位,今年新的撥款多達14億5千萬元,其中大約2億元會撥給灣區縣市。

