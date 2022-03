舊金山亞裔老翁在家洗車遭劫車 兩未成年疑犯被捕

【KTSF】

舊金山(三藩市)Laguna Honda醫院附近的住宅區發生持槍劫車案,四個非洲裔匪徒搶劫一名76歲亞裔老翁,警方後來拘捕了兩名分別只得14歲和16歲的少年疑犯。

警方表示,星期一下午4點左右,76歲男事主,在Galewood Circle 100號地段自己家裡打開車庫洗車時,四個非洲裔男人搶劫他,其中一人將事主拖出車庫外面,推他在地上並襲擊他。

匪徒從事主衣服口袋搶走車匙,開走他的車,沒多久之後警方接報,有一輛BMW向海灣大橋魯莽駕駛,就是匪徒搶走的汽車,匪徒高速開車躲避警方,最後在Treasure Island撞車,警方拘捕其中兩名少年人,都是東灣奧克蘭(屋崙)居民。

警方說,案發之前,這群匪徒在舊金山Potrero Hill附近用槍指嚇一名30多歲的亞裔男人,企圖搶走他的汽車,但最終沒有得手,事主沒有受傷。

