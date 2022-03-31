舊金山亞裔老翁在家洗車遭劫車 兩未成年疑犯被捕

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舊金山（三藩市）Laguna Honda醫院附近的住宅區發生持槍劫車案，四個非洲裔匪徒搶劫一名76歲亞裔老翁，警方後來拘捕了兩名分別只得14歲和16歲的少年疑犯。

警方表示，星期一下午4點左右，76歲男事主，在Galewood Circle 100號地段自己家裡打開車庫洗車時，四個非洲裔男人搶劫他，其中一人將事主拖出車庫外面，推他在地上並襲擊他。

匪徒從事主衣服口袋搶走車匙，開走他的車，沒多久之後警方接報，有一輛BMW向海灣大橋魯莽駕駛，就是匪徒搶走的汽車，匪徒高速開車躲避警方，最後在Treasure Island撞車，警方拘捕其中兩名少年人，都是東灣奧克蘭（屋崙）居民。

警方說，案發之前，這群匪徒在舊金山Potrero Hill附近用槍指嚇一名30多歲的亞裔男人，企圖搶走他的汽車，但最終沒有得手，事主沒有受傷。

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