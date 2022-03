【KTSF】

南灣聖荷西週四早上發生槍擊案,一名男童中槍受傷,案件觸發附近的Yerba Buena高中封鎖校園,涉嫌開槍的疑犯仍然在逃。

警方於早上10時43分接獲槍擊案舉報,地點在Lucretia Avenue夾Taji Drive,男童中槍受傷,沒有性命危險。

警方追捕疑犯時,要求位於Lucretia Avenue 1855號的Yerba Buena高中封鎖校園,警方尚未公布案件詳情。

