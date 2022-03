【KTSF】

灣區不少警察部門都會舉行用現金收購槍械的活動,以對付槍械暴力問題,南灣聖荷西警方計劃懸紅,鼓勵市民舉報擁有「鬼槍」的人士。

「鬼槍」是指那些沒有登記,無跡可尋的非法槍械,現在網上可以買到槍械零件,讓人自己動手組裝槍械,越來越多暴力罪案,匪徒所用的都是鬼槍。

聖荷西警察局長表示會與民間組織合作,用現金鼓勵市民舉報擁有鬼槍的人士,如果市民提供的資料能協助警方捉到製造或販賣鬼槍的集團,獎金會更高。

市民可致電:408-947-STOP(7867),或上網Svcrimestoppers.org提供資料。

