俄軍仍攻擊烏克蘭北部並集結東部 周五將繼續談判

烏克蘭指控俄軍無兌現承諾,仍繼續攻擊首都基輔附近和北部城市,並正於烏東集結,準備新一波攻勢。部分俄軍北上到白俄羅斯補給。烏俄代表周五將繼續談判。

烏克蘭北部重鎮切爾尼戈夫有市集被轟炸摧毀,當局指控俄軍並無兌現大幅減少軍事行動的承諾,仍繼續加強轟炸切爾尼戈夫和首都基輔外圍的住宅和基建等。

美國情報指,俄軍開始重新部署,基輔外圍約二成的士兵部隊向北移動,部分進入白俄羅斯境內,相信調動是為了補給,之後重返烏克蘭。烏克蘭軍方指,在北部的俄軍無進攻行動,專注於偵察和後勤,但預料重新部署後將擴大攻勢,包括試圖圍攻切爾尼戈夫。俄軍又正將兵力集中在烏克蘭東部頓巴斯地區,烏軍準備好對抗新一輪攻勢。

俄軍周三宣稱早前以巡航導彈,打擊中部多個城鎮油庫和南部尼古拉耶夫烏軍特種部隊總部和武器庫。南部馬里烏波爾這戰略港口近一半落入俄軍,周四再開啟人道走廊撤離平民。

烏俄代表周五將以視像方式繼續談判,烏方談判代表透露,已擬定停火協議草案並交予俄方檢視,若成事將安排兩國總統會面。

總統澤連斯基指目前仍流於空談,烏克蘭不會相信花言巧語,在真實戰場上不會放棄,為人民和領土而戰。他又與美國總統拜登通話約一小時,討論軍事和人道援助等,美國計劃再提供達5億美元援助。

