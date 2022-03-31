新冠疫情還未過去 全美餐飲業又受禽流感打擊（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

在新冠疫情的影響還沒有完全過去的情況下，全美的餐飲業又受到了禽流感的打擊，僅愛荷華州就有超過800萬隻鳥類染疫禽流感，不過不必擔心病毒會從鳥類傳播給人類，聯邦疾控中心（CDC）報告說，這次的禽流感「H5N1」病毒株對大多數人來說風險較低。

Machine Shed餐廳在四個州都有分店，其中一個就在愛荷華州Davenport，餐廳老闆說，僅僅這一家店面每週就要消耗400打雞蛋。

Machine Shed餐廳老闆Jeff Grunder說：「我認為情況會先變得更糟，然後才會好轉，雞蛋真的漲價了，上週就漲了20元，這個價格在一週內幾乎翻了一番。」

老闆還表示，除了雞蛋價格上漲之外，雞肉也變得越來越貴，消費者也必然會感受到漲價。

Grunder說：「我們現在正在談論禽流感，但你知道總體而言，各方面價格上漲了很多，很明顯在雜貨店人們會看到價格飛漲，然後人們將開始在餐館看到漲價。」

隨著價格的上漲和供應短缺，使已經加工的雞肉也變得難以找到，為了將成本降到最低，許多餐廳選擇在後廚宰雞，但這仍然會增加成本。

Grunder說：「這只是需要更多的勞動力，更多的工作要做，成本變得更高，但是為了做好我們必須這麼做。」

新冠疫情已經使餐飲業陷入困境，而禽流感的傳播又是雪上加霜。

Grunder說：「那邊人手不足，請客人理解我們正在盡力做到最好，每個人都必須理解這一點，這幾年太難了。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。