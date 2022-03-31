聯邦眾院通過退休金改革法案更新版本

【KTSF】

國會眾議院週二以414對5票通過退休金改革法案的更新版本，稱為《Secure 2.0》。

這項全名為”確保更強壯的退休”法案的要點，包括將硬性規定必須提取最低數量401K等緩稅退休儲蓄金的年齡，今年起由目前的72歲延後到73歲，到2029年延後到74歲，到2032年延後到75歲。

法案要求僱員人數多於10人的公司，自動將合資格的僱員加入資方主辦的401K退休金計劃，僱員每年注資比例由薪水的3%起，逐步增加到10%，僱員可以選擇是否參加與決定注資額多少。

法案容許62至64歲的人士每年的401K額外追加注資額，由目前的6500元增加到一萬元。

法案也容許把學生貸款還款額視同401K注資額，以取得僱主的配款，法案也容許將僱主的配款轉到稅後的Roth IRA賬戶。

此外，法案也有多項提議，令家暴受害人、小商業主及低薪勞工在退休時享有某些稅務優惠。

法案下一步會提交參議院審議，而國會目前有其他類似的法案，內容也涉及改善退休儲蓄制度。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。