聯邦眾院通過退休金改革法案更新版本

國會眾議院週二以414對5票通過退休金改革法案的更新版本,稱為《Secure 2.0》。

這項全名為”確保更強壯的退休”法案的要點,包括將硬性規定必須提取最低數量401K等緩稅退休儲蓄金的年齡,今年起由目前的72歲延後到73歲,到2029年延後到74歲,到2032年延後到75歲。

法案要求僱員人數多於10人的公司,自動將合資格的僱員加入資方主辦的401K退休金計劃,僱員每年注資比例由薪水的3%起,逐步增加到10%,僱員可以選擇是否參加與決定注資額多少。

法案容許62至64歲的人士每年的401K額外追加注資額,由目前的6500元增加到一萬元。

法案也容許把學生貸款還款額視同401K注資額,以取得僱主的配款,法案也容許將僱主的配款轉到稅後的Roth IRA賬戶。

此外,法案也有多項提議,令家暴受害人、小商業主及低薪勞工在退休時享有某些稅務優惠。

法案下一步會提交參議院審議,而國會目前有其他類似的法案,內容也涉及改善退休儲蓄制度。

