華裔夫婦寄出兩張支票不翼而飛 其中一張被不法之徒盜用（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

Daly City一對年長華裔夫婦,1月份時寄出兩張捐款支票,兩張支票都不翼而飛,其中一張更被不法之徒盜用,將支票上的銀碼從100元,成15,000多元。

黃先生每天早上都會上網,檢查銀行戶口有沒有不明記錄,本月初,他在銀行紀錄發現一張今年1月時寄出,捐給非牟利機構的支票被人改頭換面,原本100元的捐款銀碼,竟被人改成15,800元,就連支票抬頭人都被改成一名不明人士。

黃先生說:「這張支票被某一個人,改成用作購買移動房屋,但這些完全不是我的字跡也不是我所寫,但是支票就是我的。」

黃先生說,幸好戶口內沒有足夠金錢供對方兌現,所以只損失了銀行收取30元的退票費用,他發現問題的同一天就報了警。

黃太太就表示感到奇怪,她說為安全起見,家人替他們到郵局外面的郵筒寄出支票,但竟然有人取得了支票。

黃太太說:「我想可能是有人有方法打開那些郵筒,他們取得信件後又碰巧找到我們那封信。」

黃太太表示,同時寄出了兩張支票,分別給不同的非牟利機構,另一間機構沒有收到支票,但沒有被人嘗試兌現。

調查這宗案件的Daly City華裔警員指出,被盜用支票上的名字是真有其人,但有可能是匪徒使用的假名。

警員到過銀行調查,而銀行職員表示,無法根據支票背面的這一串號碼,追蹤匪徒在哪裡嘗試兌現支票,匪徒有可能去了一些直接兌換支票的商店,而不是到銀行兌現。

警方表示,現時證據不足以繼續調查,準備結案。

警方指同類案件頗為常見。

Daly City警方發言人Brandon Scholes警長說:「這些案件通常沒有證人或者閉路電視片段,所以很難判斷是誰去犯案,我們可以去銀行調查支票上面的匯款路線號碼或者戶口號碼,但這是會花費很多人力物力,而證據很多時都無處可尋,所以案件最終都會空手而回沒有任何結果。」

警方表示,郵寄支票是相對安全,但建議大家到郵局入面寄信,因為多人的地點可嚇退賊人,重要的信件最好寄掛號信。

調查這宗案件的警員透露,黃先生夫婦在Daly City Sullivan Ave這個郵局外面寄出的捐款信件,投入郵筒之後在郵遞過程中,最少到過San Bruno和舊金山(三藩市)。

警員表示,郵遞過程涉及很多地點和變數,郵件有可能被偷或者遺失。

本台問過美國郵政負責執法的部門,他們亦向案中事主寄出捐款支票的郵局了解過,郵局表示,郵筒沒有被干擾過的跡象,但執法部門發言人指出,賊人亦有機會偷信時不留下任何痕跡,怎樣可以減少信件被偷的風險呢?

美國郵政調查部門發言人Matthew Norfleet說:「每個郵筒都印有一個最後收信日期和時間,我們呼籲市民不要在這個時間後投入信件,因為信件會留在郵筒內過夜,直至下一日有職員來收信,我們發現很多偷信案都在晚上發生,因為晚上在郵筒附近較少人和較清靜。」

他表示,收信人也應該盡快收信,不要將信件留在自己的信箱太久,又呼籲市民遇到同類案件,除了向警方報案,也應該聯絡郵政調查局舉報,電話是:877-876-2455。

