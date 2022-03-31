華裔夫婦寄出兩張支票不翼而飛 其中一張被不法之徒盜用（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

Daly City一對年長華裔夫婦，1月份時寄出兩張捐款支票，兩張支票都不翼而飛，其中一張更被不法之徒盜用，將支票上的銀碼從100元，成15,000多元。

黃先生每天早上都會上網，檢查銀行戶口有沒有不明記錄，本月初，他在銀行紀錄發現一張今年1月時寄出，捐給非牟利機構的支票被人改頭換面，原本100元的捐款銀碼，竟被人改成15,800元，就連支票抬頭人都被改成一名不明人士。

黃先生說：「這張支票被某一個人，改成用作購買移動房屋，但這些完全不是我的字跡也不是我所寫，但是支票就是我的。」

黃先生說，幸好戶口內沒有足夠金錢供對方兌現，所以只損失了銀行收取30元的退票費用，他發現問題的同一天就報了警。

黃太太就表示感到奇怪，她說為安全起見，家人替他們到郵局外面的郵筒寄出支票，但竟然有人取得了支票。

黃太太說：「我想可能是有人有方法打開那些郵筒，他們取得信件後又碰巧找到我們那封信。」

黃太太表示，同時寄出了兩張支票，分別給不同的非牟利機構，另一間機構沒有收到支票，但沒有被人嘗試兌現。

調查這宗案件的Daly City華裔警員指出，被盜用支票上的名字是真有其人，但有可能是匪徒使用的假名。

警員到過銀行調查，而銀行職員表示，無法根據支票背面的這一串號碼，追蹤匪徒在哪裡嘗試兌現支票，匪徒有可能去了一些直接兌換支票的商店，而不是到銀行兌現。

警方表示，現時證據不足以繼續調查，準備結案。

警方指同類案件頗為常見。

Daly City警方發言人Brandon Scholes警長說：「這些案件通常沒有證人或者閉路電視片段，所以很難判斷是誰去犯案，我們可以去銀行調查支票上面的匯款路線號碼或者戶口號碼，但這是會花費很多人力物力，而證據很多時都無處可尋，所以案件最終都會空手而回沒有任何結果。」

警方表示，郵寄支票是相對安全，但建議大家到郵局入面寄信，因為多人的地點可嚇退賊人，重要的信件最好寄掛號信。

調查這宗案件的警員透露，黃先生夫婦在Daly City Sullivan Ave這個郵局外面寄出的捐款信件，投入郵筒之後在郵遞過程中，最少到過San Bruno和舊金山（三藩市）。

警員表示，郵遞過程涉及很多地點和變數，郵件有可能被偷或者遺失。

本台問過美國郵政負責執法的部門，他們亦向案中事主寄出捐款支票的郵局了解過，郵局表示，郵筒沒有被干擾過的跡象，但執法部門發言人指出，賊人亦有機會偷信時不留下任何痕跡，怎樣可以減少信件被偷的風險呢？

美國郵政調查部門發言人Matthew Norfleet說：「每個郵筒都印有一個最後收信日期和時間，我們呼籲市民不要在這個時間後投入信件，因為信件會留在郵筒內過夜，直至下一日有職員來收信，我們發現很多偷信案都在晚上發生，因為晚上在郵筒附近較少人和較清靜。」

他表示，收信人也應該盡快收信，不要將信件留在自己的信箱太久，又呼籲市民遇到同類案件，除了向警方報案，也應該聯絡郵政調查局舉報，電話是：877-876-2455。

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