戴琦稱美國不要期望中國改變 應聚焦重建美國製造業

【KTSF 張麗月報導】

美國貿易代表戴琦週三向國會表示,美中第一階段貿易協議並無成果,美國不要期望中國會作出改變,美國要把焦點放回投資國內重建自己的製造業。

戴琦週三出席國會一個聽證會,她指出,同中國討論是非常困難的事,如今美中第一階段貿易協議,並無產生應有的效果,對中國加徵關稅也不能令中國改變。

她之前已經發出書面聲明說,美國尋求並獲得中方承諾,但到落實或要中方真是作出改變時,事情就變得難以捉摸,所以美國要明白同中方的協議能做的有限,面對中國不公平的經濟政策與做法所造成的衝擊,美國必須有新的工具去應對,去捍衛美國的價值觀與利益,她建議國會更新美國的反補貼及反傾銷關稅法規。

戴琦認為,美國戰略的新焦點,應該放在國內投資重建美國的製造業。

此外她也指出,美國正在努力在戰略性的工業方面要更有競爭力,並同盟友伙伴合力令到供應鏈有更強的彈力,她也重申,必定會繼續將所有的選項都擺出來,務求令國履行第一階段貿易協議。

兩黨議員都追問她,有關她日前只是同意讓部份中國貨品繼續豁免加徵關稅至年底,而豁免期只是追溯到去年10月,而不是追溯到去年全年,他們擔心此舉會影響美國的商家。

戴琦表示,此舉對貿易代表處至關重要,她沒有表示會進一步放寬豁免。

