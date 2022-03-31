戴琦稱美國不要期望中國改變 應聚焦重建美國製造業

March 31, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

美國貿易代表戴琦週三向國會表示，美中第一階段貿易協議並無成果，美國不要期望中國會作出改變，美國要把焦點放回投資國內重建自己的製造業。

戴琦週三出席國會一個聽證會，她指出，同中國討論是非常困難的事，如今美中第一階段貿易協議，並無產生應有的效果，對中國加徵關稅也不能令中國改變。

她之前已經發出書面聲明說，美國尋求並獲得中方承諾，但到落實或要中方真是作出改變時，事情就變得難以捉摸，所以美國要明白同中方的協議能做的有限，面對中國不公平的經濟政策與做法所造成的衝擊，美國必須有新的工具去應對，去捍衛美國的價值觀與利益，她建議國會更新美國的反補貼及反傾銷關稅法規。

戴琦認為，美國戰略的新焦點，應該放在國內投資重建美國的製造業。

此外她也指出，美國正在努力在戰略性的工業方面要更有競爭力，並同盟友伙伴合力令到供應鏈有更強的彈力，她也重申，必定會繼續將所有的選項都擺出來，務求令國履行第一階段貿易協議。

兩黨議員都追問她，有關她日前只是同意讓部份中國貨品繼續豁免加徵關稅至年底，而豁免期只是追溯到去年10月，而不是追溯到去年全年，他們擔心此舉會影響美國的商家。

戴琦表示，此舉對貿易代表處至關重要，她沒有表示會進一步放寬豁免。

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