拜登促國會額外撥款抗疫 白宮推新疫情資訊網站（視頻）

March 31, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三催促國會盡快通過額外的疫情撥款，以便取得足夠資源，令全民日後可以接種額外加強針，白宮同時宣布一個全新的一站式的最新疫情資訊網站，方便民眾取得第一手有關COVID疫情的資料。

聯邦食品及藥物管理局（FDA）週二批准50歲或以上人士可以接種第二劑加強針，即是打第四針，拜登週三就去接種。

他也催促國會盡快通過最少220億元額外撥款，以應對COVID疫情日後的變化需要，例如應付在未來5個月提供病毒檢測工作，他說如果國會不立即行動，人人就不可以在秋天接種到第二劑加強針。

另外，白宮週三推出一個全新的有關最新疫情資訊的網站，COVID.gov，這個是一站式的資訊網站，民眾可以找到有關地方疫情的規管條例、病毒檢測和地點、口罩和疫苗等資訊。

例如網站有一個新的指示工具，幫助民眾在全國範圍找尋檢測和治療的地點，網站提供英文、西班牙語，以及簡體中文等多種語言資料。

拜登指出，現時並非疫情已經結束，而是在疫症大流行中，去到一個新的時間點，就是大家的生活不再受制於新型肺炎病毒。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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