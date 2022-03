拜登促國會額外撥款抗疫 白宮推新疫情資訊網站（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三催促國會盡快通過額外的疫情撥款,以便取得足夠資源,令全民日後可以接種額外加強針,白宮同時宣布一個全新的一站式的最新疫情資訊網站,方便民眾取得第一手有關COVID疫情的資料。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)週二批准50歲或以上人士可以接種第二劑加強針,即是打第四針,拜登週三就去接種。

他也催促國會盡快通過最少220億元額外撥款,以應對COVID疫情日後的變化需要,例如應付在未來5個月提供病毒檢測工作,他說如果國會不立即行動,人人就不可以在秋天接種到第二劑加強針。

另外,白宮週三推出一個全新的有關最新疫情資訊的網站,COVID.gov,這個是一站式的資訊網站,民眾可以找到有關地方疫情的規管條例、病毒檢測和地點、口罩和疫苗等資訊。

例如網站有一個新的指示工具,幫助民眾在全國範圍找尋檢測和治療的地點,網站提供英文、西班牙語,以及簡體中文等多種語言資料。

拜登指出,現時並非疫情已經結束,而是在疫症大流行中,去到一個新的時間點,就是大家的生活不再受制於新型肺炎病毒。

