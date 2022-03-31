Omicron BA.2已成美國最主要變種病毒株

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦疾控中心（CDC）說，Omicron BA.2已經成為最主要的變種病毒株，市民要作好準備，避免新一波感染。

Omicron變種的亞型BA.2，是傳染力極高的新冠狀病毒株，CDC最新數據表明，全國的確診有近55%屬於BA.2感染。

喬治華盛頓大學醫學教授Leana Wen說：「我們知道BA.2傳染力更甚於原來的Omicron變種，傳播得很快。」

最多感染個案就是東北地區，有超過七成都是BA.2個案。

衛生官員警告，BA.2的增長和市民減少佩戴口罩，可能會導致新個案增加。

Wen說：「我希望有足量的打齊針者，加上之前的感染和康復，這樣便能夠減少染疫住院人數，以免我們的醫院不勝負荷。」

現在美國的染疫住院人數接近疫情以來的最低水平，但是醫療專家仍然叫大家做好應對準備。

Wen說：「我們要有足夠的治療設備、測試與疫苗加強劑，要準備應對萬一有另一波爆發。」

聯邦食品及藥物管理局（FDA）現在准許Pfizer和Moderna在緊急情況下，讓50歲或以上的人士在打第三針後四個月打第四針，即是說兩劑完整疫苗，再加兩針加強劑。

但CDC說，接種完整疫苗的人士中，只有大約29%打了第一針加強劑。

Wen說：「應該有優先次序，首先要民眾接種完整疫苗，然後打加強針，再來才談打第四劑。」

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