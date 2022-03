Omicron BA.2已成美國最主要變種病毒株

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦疾控中心(CDC)說,Omicron BA.2已經成為最主要的變種病毒株,市民要作好準備,避免新一波感染。

Omicron變種的亞型BA.2,是傳染力極高的新冠狀病毒株,CDC最新數據表明,全國的確診有近55%屬於BA.2感染。

喬治華盛頓大學醫學教授Leana Wen說:「我們知道BA.2傳染力更甚於原來的Omicron變種,傳播得很快。」

最多感染個案就是東北地區,有超過七成都是BA.2個案。

衛生官員警告,BA.2的增長和市民減少佩戴口罩,可能會導致新個案增加。

Wen說:「我希望有足量的打齊針者,加上之前的感染和康復,這樣便能夠減少染疫住院人數,以免我們的醫院不勝負荷。」

現在美國的染疫住院人數接近疫情以來的最低水平,但是醫療專家仍然叫大家做好應對準備。

Wen說:「我們要有足夠的治療設備、測試與疫苗加強劑,要準備應對萬一有另一波爆發。」

聯邦食品及藥物管理局(FDA)現在准許Pfizer和Moderna在緊急情況下,讓50歲或以上的人士在打第三針後四個月打第四針,即是說兩劑完整疫苗,再加兩針加強劑。

但CDC說,接種完整疫苗的人士中,只有大約29%打了第一針加強劑。

Wen說:「應該有優先次序,首先要民眾接種完整疫苗,然後打加強針,再來才談打第四劑。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。