美國多個大城市近來針對亞裔仇視罪案直線上升

【KTSF 李廷英報導】

美國幾個大城市近來針對亞裔的仇視罪行案件直線上升，情況令人憂慮，當中一些特別引人注意的案件，也讓一些亞裔婦女生活在恐懼中，CNN的記者檢視什麼原因令婦女容易受害。

三個亞裔婦女在紐約市工作、生活，她們因為所遭遇的仇視而成為好朋友。

Amanda Shi說：「受此攻擊讓人感到孤單，感覺上是人們無作為，是他們認同它。」

Amanda說，自從疫情爆發以來，她已經被陌生人辱罵幾次，每次她都重溫她被一個男人尾隨，用帶有種族成份的粗言穢語破口大罵的一幕。

說：「他跟了我整整一條街，然後有個男士走到我身邊，就像是讓人”不用擔心，我在此與你一起，陪你直走到那裡”，我當時無從感謝，但我很感激他當時在那裡。」

Anne Kim說：「我就想著去年我也多次遇上。」

她們之間對此很有同理心，因為她們很清楚自己身為亞裔女性，而成為別人的攻擊目標是什麼感受。

Amanda說：「對亞裔女性有刻板形象，這讓我們更可能被人盯上，對嗎？我們好像應該柔順、服從，就像我們周圍充斥高度性化。」

Ann Kim說：「她開始惡狠狠走向我。」

Ann Kim說去年3月，離開朋友在曼哈頓上西城的公寓時，有人靠近她，讓她不得不跑進公寓大樓的大堂躲避。

Ann Kim說：「就算帶上口罩或其他布料的，我還是遭殃，一個女子走過來罵我是亞洲母狗…，我要殺了你，把你的頭砍下了，她一邊罵一邊靠近我。」

Carolyn Kang是演員，也是活躍分子，在社交媒體描述她的遭遇，她說一個陌生人在2020年，在地鐵對她怒吼，把疫情歸咎於她，然後在三個月前發生了這件事：「我在布魯林區步行，突然經過這兩個男子，當中一人揮拳打我，他們怒罵我，用假造的亞洲字眼。」

這幾個女士說，所有這些攻擊都是無端發生，正如去年新聞頭條所報導的案件一樣，一個在紐約Yonkers的67歲亞裔女子，被人毒打了125下，施暴者辱罵她。

另一個名叫Michelle的亞裔女子，則在時代廣場地鐵站被人推向一列迎面而來的列車而喪命，施暴者據說有精神病。

在亞特蘭大一家SPA按摩院，6名亞裔婦女慘遭射殺。

並不是所有的襲擊案都是仇視罪行，但在紐約及舊金山（三藩市）這些大城市，都有報導指針對亞裔的仇視罪行正在急升。

亞裔生活在恐懼中，特別是亞裔婦女，根據一個追踪仇亞事故的組織STOP AAPI HATE，在2020年3月到2021年底期間，幾乎3分之2的事故都是由婦女通報。

紐約議員Grace Meng說：「有超過74%的受訪者說，在過去12個月內，他們遭遇過某種歧視或騷擾。」

就算是國會議員都難避開現實。

Meng說：「我避免單獨外出，我怕有事發生，我們同樣甚至更害怕，有事發生在我們社區的最弱勢者，如祖母、母親們，有人來美國，犧牲了很多，現在卻被人襲擊與死亡。」

Carolyn就盡量避開地鐵，她說：「我盡量用我的背靠向地鐵牆上，或站在柱子旁邊，這樣沒人能過來把我推到鐵軌上。」

Ann Kim就極力保持警惕，她說：「我請陌生人送我回家。」

Amanda 對春天來臨感到心情忐忑。

Amanda說：「就像春天來了，我一來是快樂的，但我另外又非常渴望擺脫，因為春天讓我的特徵顯露出來。」

Amanda覺得在冬天比較安全，因為可以戴口罩戴帽戴太陽鏡，遮蓋自己的面貌。

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