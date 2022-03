美國多個大城市近來針對亞裔仇視罪案直線上升

【KTSF 李廷英報導】

美國幾個大城市近來針對亞裔的仇視罪行案件直線上升,情況令人憂慮,當中一些特別引人注意的案件,也讓一些亞裔婦女生活在恐懼中,CNN的記者檢視什麼原因令婦女容易受害。

三個亞裔婦女在紐約市工作、生活,她們因為所遭遇的仇視而成為好朋友。

Amanda Shi說:「受此攻擊讓人感到孤單,感覺上是人們無作為,是他們認同它。」

Amanda說,自從疫情爆發以來,她已經被陌生人辱罵幾次,每次她都重溫她被一個男人尾隨,用帶有種族成份的粗言穢語破口大罵的一幕。

說:「他跟了我整整一條街,然後有個男士走到我身邊,就像是讓人”不用擔心,我在此與你一起,陪你直走到那裡”,我當時無從感謝,但我很感激他當時在那裡。」

Anne Kim說:「我就想著去年我也多次遇上。」

她們之間對此很有同理心,因為她們很清楚自己身為亞裔女性,而成為別人的攻擊目標是什麼感受。

Amanda說:「對亞裔女性有刻板形象,這讓我們更可能被人盯上,對嗎?我們好像應該柔順、服從,就像我們周圍充斥高度性化。」

Ann Kim說:「她開始惡狠狠走向我。」

Ann Kim說去年3月,離開朋友在曼哈頓上西城的公寓時,有人靠近她,讓她不得不跑進公寓大樓的大堂躲避。

Ann Kim說:「就算帶上口罩或其他布料的,我還是遭殃,一個女子走過來罵我是亞洲母狗…,我要殺了你,把你的頭砍下了,她一邊罵一邊靠近我。」

Carolyn Kang是演員,也是活躍分子,在社交媒體描述她的遭遇,她說一個陌生人在2020年,在地鐵對她怒吼,把疫情歸咎於她,然後在三個月前發生了這件事:「我在布魯林區步行,突然經過這兩個男子,當中一人揮拳打我,他們怒罵我,用假造的亞洲字眼。」

這幾個女士說,所有這些攻擊都是無端發生,正如去年新聞頭條所報導的案件一樣,一個在紐約Yonkers的67歲亞裔女子,被人毒打了125下,施暴者辱罵她。

另一個名叫Michelle的亞裔女子,則在時代廣場地鐵站被人推向一列迎面而來的列車而喪命,施暴者據說有精神病。

在亞特蘭大一家SPA按摩院,6名亞裔婦女慘遭射殺。

並不是所有的襲擊案都是仇視罪行,但在紐約及舊金山(三藩市)這些大城市,都有報導指針對亞裔的仇視罪行正在急升。

亞裔生活在恐懼中,特別是亞裔婦女,根據一個追踪仇亞事故的組織STOP AAPI HATE,在2020年3月到2021年底期間,幾乎3分之2的事故都是由婦女通報。

紐約議員Grace Meng說:「有超過74%的受訪者說,在過去12個月內,他們遭遇過某種歧視或騷擾。」

就算是國會議員都難避開現實。

Meng說:「我避免單獨外出,我怕有事發生,我們同樣甚至更害怕,有事發生在我們社區的最弱勢者,如祖母、母親們,有人來美國,犧牲了很多,現在卻被人襲擊與死亡。」

Carolyn就盡量避開地鐵,她說:「我盡量用我的背靠向地鐵牆上,或站在柱子旁邊,這樣沒人能過來把我推到鐵軌上。」

Ann Kim就極力保持警惕,她說:「我請陌生人送我回家。」

Amanda 對春天來臨感到心情忐忑。

Amanda說:「就像春天來了,我一來是快樂的,但我另外又非常渴望擺脫,因為春天讓我的特徵顯露出來。」

Amanda覺得在冬天比較安全,因為可以戴口罩戴帽戴太陽鏡,遮蓋自己的面貌。

