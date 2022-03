影評：《誓不低頭》裁縫師以機智與黑幫對抗

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

50年代芝加哥的一個裁縫師,如何捲入黑幫糾紛中?

1956年的芝加哥,來自英國的裁縫師Leonard,開店為男士做出精緻西裝。之所以會到美國發展,是因為英國服裝受到牛仔褲衝擊。但是Leonard 的店,後頭的一個箱子,在沒有手機短訊的年代,也成為黑幫份子交換訊息的地方。

一晚黑幫老大的兒子Richie 和同黨Francis,衝入這店內。Richie 受了槍傷,Leonard 需要用自己的縫針才華,將Richie 的傷口止血。但是更加重要的是兩個黑幫份子,手中有一個從聯邦調查局得到,重要的卡帶錄音。要是找到能夠播放卡帶的機器,就能知道誰給FBI 通風報信。裁縫師的店內,在一夜之間,也經歷了巨大變數。

導演是曾以二次大戰劇情片《模仿遊戲 The Imitation Game》獲得奧斯卡最佳劇本的編劇Graham Moore

首部導演的電影。他也參與這部《The Outfit》的劇本創作。整部影片都是在裁縫店內發生,因此特別有舞台劇的感覺。但是帶進室內的氣氛,卻能夠感覺到芝加哥街頭的黑幫勢力。鏡頭拍攝手法感覺有“黑色電影 film noir” 的氣氛。但也因為場景只有一個,從電影的角度來看,也讓人感到一定的緊張、幾乎窒息的感受。但觀眾也會隨著劇情的轉折,度過這迷離的一夜。

《誓不低頭 The Outfit》屬於較低調的黑幫電影。滿分中五分得三分半,可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

“The Outfit” Review: How a cutter, not tailor, outwits the mob.

“Screening Room” reviews “The Outfit”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Now in theatres