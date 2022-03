【KTSF】

灣區星期日晚和星期一會下雨,如果大家趁學校放春假出外旅遊,要留意天氣的變化。

國家氣象局表示,一股來自太平洋的低氣壓逼近灣區,預測舊金山(三藩市)降雨量不少,有半吋到一吋,南灣地區降雨量會較少。

當局提醒大家,由於灣區近期乾旱,路面積聚油污,雨水會令到路面特別濕滑,駕駛者星期一開車時,要注意不要開得太快。

不少學校放春假,如果大家開車去旅行,就要注意天氣的變化。

Sierra山區星期日和星期一會下雪,氣象局也提醒大家,現在正值融雪,河水會特別冰冷,到水邊遊玩時要小心。

如果大家計劃南下也要注意,因為加州中部沿海地區,以及南加州星期日到星期二會下雨,雨勢比灣區大很多,部分地區,例如聖地牙哥會下大雨。

版權所有,不得轉載。