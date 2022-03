【KTSF】

南灣Sunnyvale警方週二逮捕了一名男子,指該男子自今年1月以來,在Santa Clara縣持械行劫至少11間便利店。

Sunnyvale警方表示,21歲的Eduardo Suarez-Flores,因涉嫌搶劫而被捕,警方指在多次的械劫過程,閉路電視都拍到疑犯穿著同類型的衣服,使用一把黑色的手槍。

警方拘捕他之後,在他的汽車和住所發現了一把黑色BB彈槍,和犯案期間衣著吻合的衣服。

