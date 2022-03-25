舊金山水利局計劃4月1日開始加水費（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）水利局計劃4月1日開始加水費，原因是長期乾旱，客戶節約用水導致水利局收入減少。

加州連續三年乾旱，舊金山水利局與加州很多水務機構一樣，因為商戶和市民節約用水，用水量減少，而導致收入減少，舊金山水利局近年損失數以百萬元計的收入。

舊金山紀事報的報導指出，舊金山水利局將於4月1號開始暫時加水費，以及污水處理費用，加幅為5%。

當局強調，加水費不是為了賺錢，而是用來維持供水系統的營運。

除了舊金山之外，灣區有其他水務局也徵收旱災附加費，本月Alameda縣水務局所服務的Fremont、Newark和Union City的用戶，每月水費增加6元左右。

東灣水利局EBMUD也表示，考慮在未來幾個月徵收類似的費用。

對於用戶來說，要省錢還是要盡量節約用水，因為水利局是按照用戶用水量來收費，舊金山水利局可以派員到住宅檢查評估用水量，並幫助客戶找到減少用水的方法。

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