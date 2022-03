舊金山水利局計劃4月1日開始加水費（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)水利局計劃4月1日開始加水費,原因是長期乾旱,客戶節約用水導致水利局收入減少。

加州連續三年乾旱,舊金山水利局與加州很多水務機構一樣,因為商戶和市民節約用水,用水量減少,而導致收入減少,舊金山水利局近年損失數以百萬元計的收入。

舊金山紀事報的報導指出,舊金山水利局將於4月1號開始暫時加水費,以及污水處理費用,加幅為5%。

當局強調,加水費不是為了賺錢,而是用來維持供水系統的營運。

除了舊金山之外,灣區有其他水務局也徵收旱災附加費,本月Alameda縣水務局所服務的Fremont、Newark和Union City的用戶,每月水費增加6元左右。

東灣水利局EBMUD也表示,考慮在未來幾個月徵收類似的費用。

對於用戶來說,要省錢還是要盡量節約用水,因為水利局是按照用戶用水量來收費,舊金山水利局可以派員到住宅檢查評估用水量,並幫助客戶找到減少用水的方法。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。