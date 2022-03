人口普查數據顯示灣區多縣出現人口流失

【KTSF 歐志洲報導】

疫情期間,人們經常聽到,有人因為可以居家上班,而要找更大的住所,這個現象現在得到人口普查局統計數據的證實,截至去年7月的一年內,舊金山和San Mateo縣的人口分別減少了6%和3%,而Alameda縣和Santa Clara縣,也在流失最多人口的全國20大縣中榜上有名。

根據人口普查局的統計,在2020年7月,到2021年7月的一年之間,舊金山人口流失近55,000,也就是6.3%,在全國20大流失人口幅度最高的縣當中,僅排在紐約縣的曼哈頓之後。

而San Mateo縣則排第四,在一年內人口減少近25,000人,也就是3.2%。

在全國20大流失人口的縣當中,Santa Clara縣排第15,流失人口2.3%,Alameda縣排第16,流失人口1.9%。

這些縣流失人口,主要因素是人們搬走,雖然2021年,有許多人因為疫情死亡,特別是在去年冬天的一波疫情,但是新生人口也相對的增加,20大人口流失的城市中,新生人口都比死亡人數來得高。

灣區委員會經濟研究所表示,人口普查局的數據證實了他們對近年來這裡人口變化的分析,人們搬離灣區的主要因素是,因為現在有了居家上班的選擇,加上灣區生活費用高,再加上舊金山和San Mateo縣的工作當中,有高比率可以不需要到辦公室上班。

但是在疫情中下跌的租金,現在已經出現反彈上升,而也有更多公司要僱員回公司上班,這又會如何影響灣區的人口變化還有待觀察。

