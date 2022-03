全美租金2月達新高 聖荷西租金最昂貴（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

全美的租金在2月份達到新高,一般公寓月租比兩年前,即疫情爆發前貴了283元。

根據Realtor.com報告,全國2月份租金中位數為1792元,比一年前上漲17%,studio開放式公寓、一房與兩房公寓的租金,在過去一年都見到兩位數增長。

而矽谷聖荷西仍是全美租金最貴的地方,每月租金中位數為3024元,其次是聖地牙哥、洛杉磯、舊金山、邁阿密與紐約市。

疫情期間,部分城市的租金暴跌,但今年2月份已是全國租金連續7個月有雙位數升幅。

Realtor.com首席經濟學家Danielle Hale表示,由於過去兩年租金上漲近20%,租金價格可能維持在高位,但也預期租金上漲速度將有所放緩,然而部分城市租金升幅仍十分驚人。

報告指出,邁阿密租金增長最快,2月份租金中位數,比去年同期上升55%,租金漲幅最小的城市是克里夫蘭、明尼阿波利斯與底特律,2月份租金較一年前僅上漲6%或更少。

報告指出,租金上漲是由需求增加所帶動,尤其是年輕租客,原因是他們許多人可能已無法買房。

Hale分析,由於日漸增加的經濟不確定與烏克蘭衝突,部分家庭更願意買房來鎖定基本固定的每月付款,但快速上升的貸款利率,與有限的待售房屋數量,可能導致一些潛在買家堅持租房。

