中半島台裔移民30年前被殺 警方近日拘捕女疑兇（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

近30年前,中半島城市San Carlos一個台灣移民,在自己開的雜貨店內被殺的懸案,San Mateo縣警辦公室週四宣布,在俄克拉荷馬州逮捕了一名涉案女子。

San Mateo縣警辦公室週四宣布,在俄克拉荷馬州的華盛頓縣,逮捕了現年61歲的Rayna Elizabeth Hoffman-Ramos。

指她涉嫌殺害華裔男子Shu Ming Tang,這名女子當時是San Mateo的居民,命案發生於1993年4月26日下午1點之前,地點是唐先生在Devonshire Boulevard的雜貨店。

警方相信唐先生是在一宗搶劫案中中槍,警方在抵達現場後發現唐先生身中一槍、失去知覺,送往醫院傷重不治。

警方表示,調查人員發現有一個女子在槍擊案發生後,開著一輛旅行車離開現場,但是警方始終無法破案,這宗命案於是成為29年的懸案,案件甚至被搬上電視的罪案節目。

唐先生遺孀事後賣了雜貨店,搬到洛杉磯,警方表示,已經就案件的最近發展通知了她,之所以能夠破案,San Mateo縣警辦公室隊長Jacob Trickett說:「法醫技術上的進步、人與人之間關係隨時間的變化、新線索引起的新審查、公眾增強的興趣和支持,還有更好的資訊管理方式。」

警方是在3月16日以一級謀殺罪將Hoffman-Ramos逮捕,目前等待被引渡來,San Mateo縣警方目前拒絕透露如何認定Hoffman-Ramos涉及這起命案,但表示相信她是單獨做案,而她之前也有犯罪前科。

