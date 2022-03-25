俄軍指烏戰第一階段作戰完成 現聚焦烏東地區

【KTSF 張麗月報導】

俄軍一名高級將領表示，俄國軍事行動的第一階段已完成，現時將會聚焦於烏克蘭東部地區。

可以聽到遠處傳來隆隆的火箭炮聲音，遇襲的地方相信是烏克蘭西南部第三大，也是主要海港和運輸城市敖德薩。

根據英國國防部消息指，烏克蘭部隊已經在首都基輔以東的外圍重奪一些市鎮，以及烏軍改為採取防守的位置。

烏克蘭官員表示，烏軍部隊在基輔周圍地區正在反攻，美國國防部官員就指，俄軍部隊就快用盡空中發射的巡航導彈。

至於人道災難就繼續出現，南部城市馬里烏波爾官員相信，9天前被俄軍炮轟的戲院，有接近300人死亡，目擊者形容，馬里烏波爾已經變為鬼城。

在烏克蘭全國範圍內，烏軍繼續頑強抗敵，在一些城市甚至將俄軍逼退。

在基輔附近，俄軍繼續防守，在西北面的戰鬥仍然激烈，俄軍的地面部隊和空襲行動，現時聚焦於烏克蘭東部，尤其是頓巴斯地區的戰鬥非常激烈。

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