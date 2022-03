俄軍指烏戰第一階段作戰完成 現聚焦烏東地區

【KTSF 張麗月報導】

俄軍一名高級將領表示,俄國軍事行動的第一階段已完成,現時將會聚焦於烏克蘭東部地區。

可以聽到遠處傳來隆隆的火箭炮聲音,遇襲的地方相信是烏克蘭西南部第三大,也是主要海港和運輸城市敖德薩。

根據英國國防部消息指,烏克蘭部隊已經在首都基輔以東的外圍重奪一些市鎮,以及烏軍改為採取防守的位置。

烏克蘭官員表示,烏軍部隊在基輔周圍地區正在反攻,美國國防部官員就指,俄軍部隊就快用盡空中發射的巡航導彈。

至於人道災難就繼續出現,南部城市馬里烏波爾官員相信,9天前被俄軍炮轟的戲院,有接近300人死亡,目擊者形容,馬里烏波爾已經變為鬼城。

在烏克蘭全國範圍內,烏軍繼續頑強抗敵,在一些城市甚至將俄軍逼退。

在基輔附近,俄軍繼續防守,在西北面的戰鬥仍然激烈,俄軍的地面部隊和空襲行動,現時聚焦於烏克蘭東部,尤其是頓巴斯地區的戰鬥非常激烈。

